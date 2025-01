Nanda Costa encanta ao mostrar dia de praia com as filhas gêmeas

A atriz Nanda Costa aproveitou o dia ensolarado em Salvador, na Bahia, para curtir uma praia ao lado da esposa e das filhas gêmeas

Nanda Costa iniciou o ano de 2025 em clima de diversão! Nesta quinta-feira, 2, a atriz, que está na praia com a família, usou as redes sociais para compartilhar alguns registros encantadores ao lado das filhas gêmeas, Kim e Tiê, de 3 anos, frutos de seu casamento com Lan Lanh.

Em seu Instagram oficial, Nanda abriu um álbum de fotos de um dia especial e mostrou o quanto está aproveitando os dias de descanso com as pequenas e a esposa. Nas imagens, a artista aparece brincando com uma das pequenas na areia.

"É tão bonito o nosso amor", escreveu ela na legenda da publicação, que rapidamente ganhou diversas curtidas e comentários carinhosos dos seguidores. "São registros de amor", declarou uma internauta. "Felicidades mil", disse outra. "Sou apaixonada por vocês! Mais amor ainda nesse 2025", desejou uma terceira.

Vale lembrar que, atualmente, Nanda Costa e Lan Lahn estão morando em Salvador com as gêmeas. A atriz e a esposa, que residiam no Rio de Janeiro, decidiram mudar de estado ao notarem que as crianças ficaram encantadas pela Bahia durante um período de férias.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Nanda Costa (@nandacosta)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Nanda Costa (@nandacosta)

Por que Nanda Costa se afastou das novelas?

Em entrevista ao podcast 'Mil e Uma Tretas', Nanda Costa abriu o jogo sobre sua decisão de se afastar das novelas. Cinco anos longe das telinhas, a atriz revelou que decidiu dar uma pausa de pelo menos sete anos para se dedicar às filhas gêmeas, Tiê e Kim, frutos da relação com Lan Lanh.

Durante uma conversa com Julia Faria e Thaila Ayala, Nanda compartilhou os motivos que a levaram a se afastar das novelas e mencionou sua mudança para Salvador. Ao deixar o eixo Rio de Janeiro-São Paulo, que abriga a maioria das oportunidades de trabalho, a atriz fez uma escolha consciente para se dedicar mais à infância de suas filhas gêmeas; confira detalhes!

Leia também: Nanda Costa 'pausou casamento' com Lan Lahn e explica motivo