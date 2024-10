Namorada de Liam Payne desabafou sobre viagem com o cantor dias antes da tragédia

Namorada de Liam Payne decidiu voltar para casa dias antes da morte do cantor e relatou 'alívio' ao sair da Argentina; confira o desabafo

Na última quarta-feira, 16, Liam Payne, ex-integrante do One Direction, morreu aos 31 anos em Buenos Aires, na Argentina. Segundo as autoridades, o cantor caiu da varanda de seu hotel e morreu no local. Ele estava viajando com sua namorada, Kate Cassidy, que decidiu retornar para casa dias antes da tragédia. Em suas redes sociais, ela chegou a desabafar sobre a viagem.

Em seu perfil oficial no TikTok, Kate Cassidy compartilhou um vídeo narrando seu retorno para casa, cerca de dois dias antes da morte de seu namorado. No registro, a atriz e modelo revelou seu alívio por estar de volta à Flórida, nos Estados Unidos, após passar quase duas semanas em Buenos Aires, na Argentina ao lado de Liam Payne.

Ainda no vídeo, Kate explicou que a viagem, que inicialmente deveria durar apenas cinco dias, se estendeu, e ela estava se sentindo cansada, o que a levou a decidir voltar para casa mesmo sem Payne: "Eu estava tão pronta para ir embora. Honestamente, adoro a América do Sul, mas detesto ficar no mesmo lugar por muito tempo”, contou.

“A gente inicialmente tinha planejado ficar por cinco dias, mas acabou estendendo por duas semanas", disse Cassidy. Na sequência, a modelo revelou que estava enfrentando alergia na pele devido à ansiedade para voar para casa. Por fim, ela compartilhou seu alívio por finalmente encerrar a viagem. "Eu estava tipo, 'Preciso voltar para casa'. Foi um alívio”, disse.

@kateecass soooo happpiii to b back in sunshine state ♬ original sound - nicole

Vale lembrar que o cantor chegou a compartilhar uma foto com a namorada momentos antes de sua morte, embora ela já estivesse em casa há alguns dias. Até o momento, Kate não se pronunciou sobre a morte de Liam. O casal estava junto desde março de 2023 e costumava trocar diversas declarações apaixonadas nas redes sociais.

É importante mencionar que, de acordo com informações da imprensa local, Liam Payne sofreu fratura craniana e ferimentos graves no corpo após cair do terceiro andar do hotel onde estava hospedado. Sua morte foi instantânea devido à gravidade dos ferimentos, resultantes de uma queda de aproximadamente 13 metros.

Liam Payne faz rara declaração sobre o filho antes de sua morte:

Na última quarta-feira, 16, Liam Payne, ex-integrante do One Direction, faleceu aos 31 anos em Buenos Aires, na Argentina. Segundo as autoridades, o cantor caiu da varanda de seu hotel, e apesar de receber socorro, não resistiu e morreu no local. Meses antes de sua partida, o artista fez uma rara declaração sobre seu filho, o pequeno Bear Payne.

Discreto em relação ao herdeiro, que tem cinco anos e é fruto de seu antigo relacionamento com Cheryl Cole, Liam falou sobre o pequeno em homenagem ao Dia dos Pais, em agosto de 2024. Em um vídeo publicado em seu Instagram, o cantor falou sobre os presentes que costuma receber na data especial e se derreteu pelo pequeno.