Saiba quem é a namorada de Liam Payne, cantor encontrado morte em hotel na Argentina

A influenciadora digital Kate Cassidy é a namorada de Liam Payne, cantor encontrado morte em um hotel de Buenos Aires nesta quarta-feira (16)

Liam Payne, ex-vocalista do One Direction, foi encontrado morto nesta quarta-feira, 16, no hotel Casa Sur, na cidade de Buenos Aires, na Argentina. Ele tinha 31 anos e morreu após cair do terceiro andar do prédio no pátio interno do hotel, no bairro Palermo.

O cantor estava acompanhado da namorada, a influenciadora digital Kate Cassidy, e chegou a postar uma foto com ela no Snapchat cerca de 30 minutos antes da morte ser divulgada pelo jornal La Nacion. Os dois foram vistos juntos pela primeira vez em outubro de 2022 e a primeira publicação deles nas redes sociais foi feita pela influencer em dezembro do mesmo ano. Após o namoro se tornar publico, a jovem passou a publicar outras fotos com ele no seu perfil.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Kate Cassidy (@kateecass)

Segundo a revista People, Kate se formou na Coastal Carolina University em 2021. Para comemorar a formatura, a influencer postou fotos com um capelo e beca de formatura pretos. "Obrigada por quatro anos incríveis", escreveu ela na legenda da publicação.

Atualmente, a namorada de Liam Payne mora em Londres. Ela tem o costume de mostrar sua rotina com seus mais de 100 mil seguidores. Entre as publicações é possível encontrar fotos das últimas viagens que ela fez para Paris, Milão, Miami, entre outros.

Em maio do ano passado, surgiram rumores de que Kate e Liam teriam rompido o relacionamento, contudo, eles não chegaram a falar sobre o possível término.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Kate Cassidy (@kateecass)

A morte de Liam Payne

O cantor Liam Payne foi encontrado morto no hotel Casa Sur, na cidade de Buenos Aires, Argentina, após cair do terceiro andar. Segundo informações do jornal La Nacion, a polícia foi acionada ao local para conter "um homem agressivo" que poderia estar sob "a influência de drogas ou álcool".

Alberto Crescenti, diretor do Sistema de Atenção Médica de Emergência (SAME) da Argentina, informou à mídia local que a morte foi imediata. Ele acrescentou que o artista sofreu uma queda de aproximadamente 13 metros de altura. Saiba mais detalhes!