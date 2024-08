Nadadora australiana critica Vila Olímpica de Paris: 'Sujeira'

Ariarne Titmus, nadadora australiana que competiu nas Olimpíadas de Paris, criticou a Vila Olímpica onde os atletas ficaram durante os jogos

Os Jogos Olímpicos de Paris já chegaram ao fim, mas ainda seguem rendendo algumas polêmicas. A nadadora australiana Ariarne Titmus deu uma entrevista ao programa The Project e revelou que a Vila Olímpica de Paris possuía condições precárias.

"A vila não é tão glamourosa como as pessoas pensam. O banheiro do meu apartamento é maior do que a sala de estar do quarto da Vila Olímpica dividido por quatro atletas. Nossos lençóis foram trocados depois da primeira noite em que estivemos lá, e não foram mais trocados até sairmos da Vila. Estávamos vivendo na sujeira", disse ela.

A atleta de 23 anos contou que até o papel higiênico era escasso. "Tivemos que mentir sobre sermos colegas de quarto para podermos conseguir mais papel higiênico. O papel higiênico acabava e eles nos davam um rolo por quatro dias para o apartamento inteiro", revelou.

A australiana competiu em quatro provas nas Olimpíadas de Paris e ficou no pódio em todas. Ariarne ganhou ouro nos 400m livre e no revezamento 4x200m livre, e ficou com a prata nos 200m livre e nos 800m livre.

De volta à vida normal

No último domingo, 11, as Olimpíadas chegaram ao fim e os atletas retornaram para casa depois de uma temporada na França. Entre eles, a ginasta chinesa Zhou Yaqin mostrou que, apesar de conquistar a medalha para seu país, a vida segue. Ela foi vista retomando sua rotina e trabalhando como garçonete no restaurante da família, em Hunan, na China.

Com apenas 18 anos, Zhou Yaqin se destacou na competição de ginástica olímpica e conquistou a medalha de prata, além de uma bonificação em dinheiro por representar seu país. Além disso, a ginasta também viralizou nas redes sociais, quando mordeu a medalha de maneira desajeitada no pódio e divertiu os internautas ao imitar as colegas.