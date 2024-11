Bailarina de Claudia Leitte morreu enquanto fazia coreografia favorita: 'Se foi'

Isabella Oliveira morreu aos 21 anos no sábado, 2; a informação foi compartilhada por Claudia Leitte e pelo namorado da bailarina, Gabriel Genain

A bailarina de Claudia Leitte(44), Isabella Oliveira, que morreu aos 21 anos no último sábado, 2, praticava sua coreografia favorita quando sofreu uma parada cardíaca. A informação da morte foi compartilhada pela cantora e confirmada pelo namorado da jovem, Gabriel Genain, nas redes sociais.

De acordo com Isabella Figueiredo, melhor amiga da dançarina de Claudia Leitte , a jovem estava ensaiando a coreografia da música I Have Nothin' quando sofreu a parada cardíaca. "Você se foi nesta sala, com essa música, na coreografia que mais amava, fazendo o que mais amava. Vai ser sempre por você, Isa", escreveu em um Story.

Além da jovem, que publicou uma carta aberta para a amiga de longa data, diversos bailarinos prestaram homenagens à Isabella. O estúdio de dança que ela participava também compartilhou um comunicado e declarou que ficaria fechado durante dois dias, em respeito à artista.

Leia também: Namorado de bailarina de Claudia Leitte lamenta a morte da jovem de 21 anos

"Bella será sempre lembrada por sua luz, alegria e pela marca que deixou em nossos corações através do seu amor a dança. Descanse em paz, nossa princesa. O Studio se une em solidariedade com todos que compartilham dessa perda", diz o comunicado.

QUAL A CAUSA DA MORTE DE ISABELLA OLIVEIRA? NAMORADO EXPLICA

Isabella Oliveira dançava no projeto Intemporal, novo audiovisual gravado por Claudia Leitte. De acordo com seu namorado, a jovem convivia com uma insuficiência cardíaca e tinha lúpus, uma doença inflamatória crônica e autoimune.

"Os médicos fizeram o possível para reverter o quadro mas infelizmente não conseguiram. Peço a todos que botem a mão na consciência e que aproveitem cada segundo ao lado daqueles que amam. Obrigado pela atenção", escreveu ele, em uma publicação feita em homenagem à dançarina.

Leia mais em: Quem era Isabella Oliveira? Bailarina de Claudia Leitte morreu aos 21 anos

CONFIRA PUBLICAÇÃO DE CLAUDIA LEITTE EM HOMENAGEM À BAILARINA ISABELLA OLIVEIRA: