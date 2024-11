Geraldo Luís lamenta morte de Agnaldo Rayol: 'Não temos mais ídolos'

Procurado pela CARAS Brasil, Geraldo Luís lamentou a morte de Agnaldo Rayol; dono do sucesso Minha Gioconda, cantor tinha 86 anos

Para Geraldo Luís(43) a perda de Agnaldo Rayolé inestimável. O cantor, dono de uma extensa carreira, morreu nesta segunda-feira, 4, aos 86 anos deixando uma legião de fãs, a esposa Maria Gomes, com quem tinha mais de 50 anos de relação.

"Agnaldo Rayol tinha a elegância da voz. O palco o abraçava e o microfone um encaixe na sua alma" , lamentou o apresentador do Geral do Povo (RedeTV!), à CARAS Brasil. "O céu agora tem uma 'orquestra' lá em cima. Ângela Maria, Agnaldo Timóteo, Cauby Peixoto e ele… Não temos mais ídolos, a música vai ficando mais carente."

O comunicador também usou suas redes sociais para relembrar momentos que viveu ao lado do músico e contou como sua admiração por ele extrapolava o limite dos palcos. O cantor esteve presente, por exemplo, no primeiro programa de auditório comandado por ele, Geraldo Brasil, exibido na Record TV.

"Liguei pra ele e na hora aceitou ir cantar no palco com o jovem até então desconhecido. Foi lindo e único ver um artista da importância dele ao lado de um jovem aprendiz na época. Sempre uni em meus programas ídolos e fãs, ídolos e futuros ídolos. Esse o poder da música e da televisão aberta quando se conta histórias reais", escreveu.

MORRE AGNALDO RAYOL, GRANDE ÍCONE DA MÚSICA BRASILEIRA

Agnaldo Rayol morreu na manhã desta segunda-feira aos 86 anos. Ele estava internado no Hospital HSANP, localizado no bairro de Santana, em São Paulo, e não resistiu às complicações após uma queda em seu apartamento na madrugada.

A despedida para os fãs do artista acontece nesta terça-feira, 5, na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (ALESP), bem como o velório e o sepultamento —que aceitará apenas a presença de familiares, amigos e da imprensa.

Nascido no Rio de Janeiro, Agnaldo Rayol foi um cantor, apresentador e ator brasileiro. Com mais de 70 anos de carreira, ele foi conhecido pela voz barítono e seu repertório romântico, recheado de músicas italianas. Ele era irmão do também cantor Reynaldo Rayol.

CONFIRA HOMENAGEM DE GERALDO LUÍS A AGNALDO RAYOL: