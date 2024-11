Xuxa e Luciano Szafir se reencontram em noite especial para Sasha

Pais de Sasha Meneghel, Xuxa e Luciano Szafir posam juntos durante evento de loja da filha em São Paulo. Veja as fotos dos pais orgulhosos

A apresentadora Xuxa Meneghel e o ator e modelo Luciano Szafir se reencontraram na noite desta terça-feira, 5, por causa da filha, a modelo e empresária Sasha Meneghel Szafir. Os dois foram prestigiar o lançamento da loja da marca da filha em São Paulo.

Sorridentes, os dois mostraram que possuem uma boa relação em prol da herdeira e posaram juntos para as fotos no evento. Além disso, Xuxa contou com a companhia do namorado, o ator e cantor Junno Andrade. Para o evento, ela apostou em um look todo preto e surgiu com sua cachorrinha no colo.

Vale lembrar que Xuxa e Luciano viveram um namoro no passado e se separaram durante a gravidez. Mesmo separados, eles seguiram amigos para criarem a filha.

Fotos: Brazil News

Luciano Szafir já falou sobre a separação de Xuxa

O apresentador e modelo Luciano Szafir foi um dos entrevistados no terceiro episódio de Xuxa – O Documentário, do Globoplay, e relembrou seu relacionamento com Xuxa Meneghel, com quem teve uma filha, Sasha Meneghel Szafir. Ele falou sobre quando eles se conheceram, quando decidiram ter uma filha e a separação.

Para começar, ele contou que os dois se conheceram durante o ensaio fotográfico para uma revista e tiveram química no mesmo instante. “O flerte já começou ali. Eu nervoso, mas começou e ela já tinha mais experiência. Eu nunca tinha fotografado na minha vida. Acabou as fotos com a cena do beijo e falaram: 'Gente, deu! Balde d'água ou sai todo mundo do estúdio'. E a gente ficou lá um tempinho”, disse ele.

Então, ele também relembrou o fim do relacionamento durante a gestação de Xuxa. “Teve uma discussão séria. Ela ficou ofendida com algo em uma entrevista que eu falei, e ficou na cabeça dela... E nós nos separamos. Ela tinha uma experiência de vida que ninguém tinha, não tinha como dar certo. A única coisa que a gente tinha era a química, com uma vontade de fazer acontecer, mas que, aos poucos, pela falta de contato – a gente fala no telefone todo dia durante três horas -, mas não tinha o contato físico. Nós só falamos quando ela me ligou e falou: 'Estou indo para a maternidade. Voa'. E foi aí que eu fui. Eu assisti ao parto”, contou.

