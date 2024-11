Herson Capri completa 73 anos com trajetória marcada por sucesso e cura de doença

Lenda da atuação brasileira, Herson Capri completa 73 anos nesta sexta-feira, 08; com uma extensa carreira, o ator segue ativo na profissão; confira

Um dos maiores nomes na atuação brasileira, Herson Capri completa 73 anos nesta sexta-feira, 08. O ator coleciona personagens de sucesso e também uma história de superação ao vencer um câncer de pulmão há 25 anos. Com uma trajetória de inspiração para diversas gerações, ele segue na atividade perpetuando o seu legado; relembre alguns momentos da carreira do artista.

Natural de Ponta Grossa, município do Paraná, Herson Capri tem uma vasta carreira dedicada à arte brasileira. Só na televisão, são quase 50 anos desempenhando diversos personagens de sucesso nas telas da teledramaturgia.

Herson Capri começou sua carreira na atuação enquanto cursava ensino superior na PUC de São Paulo. Antes de ser ator, ele se mudou para capital paulista, onde foi aluno de economia, mas descobriu sua verdadeira vocação na arte.

Desempenhando personagens tanto no humor, quanto no drama. Herson Capri já comprovou sua versatilidade na arte. Entre os papéis de maior destaque estão: Fábio Marino em Guerra dos Sexos (1983); Teodoro Gouveia em Renascer (1993); Ivan Mendez em Explode Coração (1995); Carlos Alberto na trilogia Minha Mãe é uma Peça e outros grandes sucessos.

'ACHAVA QUE IA MORRER'

No ano de 1999, a vida de Herson Capri mudou quando ele descobriu que estava com um nódulo no pulmão. Na época, se preparava para fazer a Paixão de Cristo, em Nova Jerusalém. Depois que superou a doença, o ator emendou em mais um trabalho com uma novela.

"Possivelmente, topei fazer porque estava curado e queria viver. Naquela época, câncer era o fim da linha. Achava que ia morrer, então me restava saber o tempo que tinha. Hoje, não faria a novela [...] Minha maior preocupação era morrer e deixar meus filhos sem pai, mas estou aqui", disse o ator em entrevista ao Jornal Extra.

Ele foi operado e enfrentou com sucesso todas as etapas de tratamento e seguimento. E hoje, curado, faz questão de contar a sua história, destacando que só conseguiu sair vitorioso por ter descoberto e tratado a doença no início.

Recentemente, Herson Capri estava em cartaz com o espetáculo Memórias do Vinho, onde contracenava junto com o ator Caio Blat. Além desse projeto, o ator também estará no elenco de Beleza Fatal, na Max Brasil.

Leia mais em:Herson Capri surge em flagra inédito com o filho de 25 anos

CONFIRA PUBLICAÇÃO RECENTE DE HERSON CAPRI NAS REDES SOCIAIS: