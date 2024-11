A Fazenda 16: Enquete aponta rejeição em roça e confirma favoritismo

Sétima roça de A Fazenda 16 colocou Flor Fernandez, Gui Vieira e Zé Love na berlinda; Sacha Bali escapou da eliminação ao vencer a Prova do Fazendeiro

A disputa da sétima roça de A Fazenda 16(RecordTV) chega ao fim nesta quinta-feira, 7. Zé Love(37), Gui Vieira(22) e Flor Fernandez(60) concorrem pela permanência e, de acordo com a enquete feita pela CARAS Brasil, um dos peões poderá sofrer uma rejeição do público.

Sacha Bali(43) era o favorito pelos leitores para permanecer no reality rural, porém, o ator venceu a Prova do Fazendeiro e escapou da berlinda. Depois dele, o ex-jogador de futebol foi o mais escolhido para continuar em A Fazenda 16, com 25,6% dos votos .

Na sequência está Gui Vieira, que também se salva da eliminação —o jovem ator acumula 24,3% das escolhas do público. Por fim, Flor Fernandez deve deixar o programa, já que recebeu apenas 7,4% dos votos dos leitores.

ENTENDA COMO FOI A FORMAÇÃO DA ROÇA EM A FAZENDA 16

A noite começou com Juninho Bill(47) abrindo o Lampião e escolhendo dar o Poder Branco para Sidney Sampaio(44). O ator recebeu a missão de trocar todos os peões da baia, Gizelly Bicalho (33), Gilson de Oliveira (39), Vanessa Carvalho (35) e Yuri Bonotto (34). Ele os trocou por por Albert Bressan (55), Flor, Gui e Zé Love.

Na sequência, Luana Targino(27), a fazendeira da semana, indicou Zé Love. Sacha foi o mais votado pela casa, com seis indicações, e puxou Flor para o terceiro banquinho. Gui sobrou na dinâmica do Resta Um e ocupou o quarto lugar da berlinda. Por fim, ele vetou o ex-jogador de futebol da Prova do Fazendeiro.

E, mais uma vez na edição, a votação desencadeou uma briga generalizada. Peões desobedeceram a ordem da apresentadora, Adriane Galisteu(51), para não falar sobre remédios psiquiátricos, Babi Muniz(34) gritou no ouvido de Yuri e Sacha diversas vezes e, novamente, Sacha e Zé Love brigaram.

SAIBA QUEM VOTOU EM QUEM:

Vanessa votou em Yuri

Gilsão votou em Gui

Gui votou em Babi

Gizelly votou em Sacha

Sidney votou em Sacha

Sacha votou em Fernando

Babi votou em Sacha

Flora votou em Sacha

Yuri votou em Babi

Zé Love votou em Sacha

Juninho votou em Gui

Flor votou em Sacha

Fernando votou em Gui

Albert votou em Yuri

