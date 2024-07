Reação de Simone Biles à performance de Rebeca Andrade viraliza nas redes

A ginasta norte-americana Simone Biles chamou a atenção dos internautas pela reação à série de Rebeca Andrade nas barras irregulares

O Brasil levou o bronze durante a final feminina em grupo de ginástica artística, nesta terça-feira (30). Durante as Olimpíadas de Paris, a norte-americana Simone Biles, que levou o ouro, chamou a atenção de internuatas brasileiros pela reação surpresa a Rebeca Andrade, que fazia sua sequência nas barras irregulares.

Simone observava com atenção a performance da colega de esporte, quando se impressionou com o talento da brasileira deixou transparecer no rosto. No aparelho, as duas tiveram a mesma nota para adificuldade de 8.333. Porém a brasileira levou a melhor nota geral das barras, de 14.533 contra 14.400 de Simone.

As duas ginastas estão entre as favoritas do público, sendo Simone a campeã mundial de 2023. Nas rede sociais, internautas comentaram a reação: "Não treme, não, Simone", escreveu um usuário do X (antigo Twitter). "Você pode ser brava lá fora, Simone, mas aqui temos outra brava, REBECA ANDRADE É O NOME DELA", comentou o outro. "Queria muito que ela fosse brasileira para eu torcer por ela. Ela parece ser gente boa com a Rebeca", opinou uma internauta.

a reação da simone biles vendo a nota da rebeca pic.twitter.com/u3tGW0GaxI — luscas (@luscas) July 30, 2024

Não é a última vez em que Simone e Rebeca se enfrentaram nestas Olimpíadas. As ginastas disputarão a fase individual da competição. Na fase eliminatória, a norte-americana ficou no primeiro lugar e Rebeca logo atrás. A brasileira Flávia Saraiva também competirá e ficou na 11ª colocação.

Simone Biles revela medo de ginasta brasileira

Recentemente, viralizou um trecho do documentário de Biles para a Netflix, onde ela refletia sobre as principais "ameaças" no esporte. Na ocasião, ela citou a performance de Rebeca Andrade nos últimos anos, apontando-a como uma rival à altura:

"Rebeca Andrade! Ela me dá muito medo", confessou a atleta.

Em 2021, quando Rebeca trouxe duas medalhas para o Brasil, Simone desistiu da competição em decorrência de problemas com a saúde mental. O momento de fragilidade da ginasta foi crucial para discussões sobre o cuidado psicológico de atletas de alto rendimento.