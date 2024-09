Isabelle Nogueira revela apoio de Matteus Amaral após assumir posto de musa: 'Achou incrível'

Em entrevista à CARAS Brasil, Isabelle confessa ansiedade para o anuncio oficial como musa da Grande Rio neste sábado, 28, entrega spoiler de look e apoio de Matteus

Isabelle Nogueira (31) será anunciada oficialmente como musa da escola de samba Grande Rio para o Carnaval do Rio de Janeiro em 2025, na noite deste sábado, 28. Mas antes, a ex-BBB, dançarina, influenciadora digital e embaixadora do Festival Folclórico de Parintins conversou com a CARAS Brasil para falar da expectativa para este momento tão especial em sua vida e carreira artística. A cunhã-poranga do Boi Garantido, que será destaque no desfile carioca cujo tema é o Pará, ainda dá spoiller sobre o look de logo mais e revela reação de Matteus Amaral (28) sobre a novidade.

Terceiro lugar do BBB 24, Isabelle está vivendo um ano cheio de reviravoltas e surpresas, e uma delas é desfilar pela famosa e tradicional agremiação. Ela conta como surgiu o convite: “Existe uma aliança, uma parceria entre a Grande Rio e o Boi Garantido. Então, quando me veio o convite, falei que aceitava, com certeza, mas achava que o convite ia ser feito mais para frente, porém ele aconteceu no período de uma conversa na época do Festival Folclórico de Parintins e foi oficializado pela Grande Rio através das redes sociais da Grande Rio”.

Para a dançarina, foi uma oportunidade única de intercâmbio cultural. “Fiquei muito feliz, impactada porque estava no olho do furacão, diga-se, na correria do Festival de Parintins. Todo mundo falando, repercutiu muito forte. Fiquei muito grata, muito feliz, e agora o convite meio oficializado. E existe aí uma ligação muito parecida: O Boi Garantido é o boi do povão, e a Grande Rio, como vocês falam, é uma das escolas mais tradicionais. Fico feliz por esse intercâmbio cultural. Para mim, representa a força da cultura brasileira; e estou aqui bem disposta a viver tudo com muita alegria e a aprender muito também”, destaca.

Não é a primeira vez que Isabelle desfila no Rio. Em 2018, ela brilhou pela Mocidade Independente de Padre Miguel, que no seu enredo prestou Homenagens aos bois Garantido e Caprichoso, figuras do Festival de Parintins. Na época, a ex-BBB sambou com uma fantasia que predominava a cor vermelha. “Ela falou do país Índia naquele ano. E lá na Índia, o boi e a vaca são animais sagrados. E aqui, os bois que nós temos como representatividade são os bois de Parintins. Então, em 2018, vim com o meu Boi Garantido, como cunhã-poranga e desfilei na avenida. Foi lindo, emocionante, muito incrível, surreal! Foi um convite, uma experiência incrível. Sério, foi muito lindo!”, conta.

Sobre a expectativa para logo mais, Isabelle não esconde: “Estou bem alegre e com uma ansiedade também, mas uma ansiedade alegre. Eu também te falo que estou aqui para me divertir, para reverberar essa cultura, para fazer esse intercâmbio cultural, mostrar a força de um povo que vive da arte também, assim como em Parintins. Eu vim para cá a convite, e estou aqui para viver essa alegria que o Carnaval tem. É uma diversão, sabe? Estou nessa expectativa de me divertir muito e de aprender muito também. Acho que vou viver uma experiência única. É diferente, né? Tudo muito diferente”.

LOOK DA NOITE

Como em todos os eventos, Isabelle sempre surge com looks lindíssimos. Mas ela entrega que desta vez vai surpreender bastante. “Vou logo avisar a vocês que estou saindo da zona de conforto. Vocês sempre estão acostumados a me ver com materiais derivados da floresta, bem rústicos, originais. E agora vou usar algo que não estou tão acostumada a usar, que é muito brilho. Então, minha roupa tem muito brilho, muita pedraria, muito canutilho. A minha roupa é uma joia, uma obra de arte. Realmente estou saindo da zona de conforto, com muito brilho, e não vou usar apenas nesse primeiro momento”, revela.

“Eu também quero falar que para o meu look, optei por algo (...) Pelo meu primeiro momento no Carnaval, quero usar o que o Carnaval me permite usar: brilho, acessório, brinco, as cores da escola (...) Então, nesse primeiro momento, estou me reconectando com o Carnaval através do meu look também. Então, esse primeiro passo, ele está bem original, bem Carnaval”, completa.

Isabelle Nogueira foi convidada para desfilar pela Grande Rio no ano que vem - Reprodução/Instagram

PREPARAÇÃO PARA O CARNAVAL

Todo mundo sabe que desfilar no Carnaval exige muita disposição, energia e samba no pé. À CARAS, Isabelle revela como vem se preparando. “Recebi o convite no final de junho, durante o Festival de Parintis. Em julho, no pós-festival, ainda estava vivendo aquilo e o pós-Big Brother também. Então, aquela correria, não parei. Em agosto, comecei a me preparar um pouquinho mais, mesmo na correria que estou vivendo. Por exemplo, agora, em setembro, não consigo parar para ir para à academia, porque é muita correria mesmo. Estava vivendo Parintins, pós-Parintins junto com o pós-Big Brother. Então, imagina isso tudo com uma alavanca de coisas? Mudança para São Paulo etc.”, salienta.

“Claro que estudei muito sobre a escola, aulas de samba; cheguei a fazer, sim, estou fazendo. E como estou viajando muito, não consigo fazer uma alimentação mais restrita, como gosto, mas estou lutando para fazer. Por exemplo, estou viajando desde a primeira semana de setembro. Setembro fui para o Maranhão, do Maranhão fui a São Paulo, de São Paulo fui ao Rio Grande do Sul, do Rio Grande do Sul voltei para São Paulo, de São Paulo fui ao Rio de Janeiro, Rio de Janeiro fui a Nova York, Nova York eu voltei agora para São Paulo. Então, você imagina? Fiz mais de cinco viagens só neste mês de setembro. Uma grande loucura! Mas estou me dedicando no tempo que posso, e o que é prioridade para mim, encaixo ali. Às vezes, troco meu descanso para ensaiar”, acrescenta a ex-BBB.

MATTEUS AMARAL

Quem também está curtindo a novidade de Carnarval é Matteus Amaral, namorado de Isabelle, e vice-campeão do BBB 24. Mas ele não estará presente no evento deste sábado por compromissos profissionais e pessoais. “Ele estava num trabalho no Rio Grande do Sul, agora ele foi pra São Paulo pra outro compromisso pessoal. As agendas não estão batendo muito porque ele tem compromissos, assim como eu também tenho. Como todas as outras novidades, ele me apoia, achou incrível, está superansioso por mim também, para viver esse momento. A gente conversa, ligo para ele, mostro o look, ligo por vídeo chamada, estou nessa expectativa toda de viver esse momento com ele, mesmo de forma online”, comemora.

GRANDE RIO

O perfil oficial da escola carioca Grande Rio anunciou, no dia 29 de julho, por meio das redes sociais que Isabelle Nogueira era a mais nova musa da agremiação. O Carnaval 2025 será entre os dias 28 de fevereiro e 5 de março, e a ex-sister fará seu retorno à Marquês de Sapucaí no último dia de desfile, em 4 de março.

"A Grande Rio, em nome dos presidentes de honra Jayder Soares, Leandro Soares e Helinho de Oliveira, e do presidente administrativo Milton Perácio, dá as boas-vindas a Isabelle Nogueira, nossa mais nova musa para o Carnaval 2025", escreveu a escola.

Em 2025, a Grande Rio vai levar o estado do Pará para passarela do samba, com o enredo Pororocas Parawaras: as águas dos meus encantos nas contas dos curimbós.