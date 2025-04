Virginia Fonseca e Zé Felipe surgem juntos em meio a boatos de crise

Ao que parece, está tudo certo entre Virginia Fonseca e Zé Felipe. O casal surgiu junto, colocando um ponto final nos boatos de crise

Recentemente, Virginia Fonseca realizou uma festa de aniversário para celebrar a chegada dos seus 26 anos. Porém, muitos internautas acharam que Zé Felipe estava um pouco distante da esposa, gerando boatos de crise no casamento.

Nesta terça-feira, 8, a digital influencer viajou para São Paulo ao lado do marido e eles colocaram um ponto final nos rumores de crise.

Em suas redes sociais, o cantor compartilhou uma foto em que aparece de mãos dadas com a amada dentro do avião. "Sempre juntos", escreveu ele.

Virginia Fonseca e Zé Felipe são pais de Maria Alice, de três anos, Maria Flor, de dois, e José Leonardo, de sete meses.

Surpresa romântica

O cantor Zé Felipe surpreendeu a esposa, a influenciadora Virginia Fonseca, com mais um mimo no trabalho dela no SBT. Nesta terça-feira, 08, a apresentadora foi para São Paulo para gravar seu programa e recebeu mais um buquê do amado em seu camarim.

Em seus stories, a empresária postou uma foto das flores vermelhas e o cartão que recebeu do esposo, com quem tem três filhos, Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo. "Cheguei para gravar e tem flores dele! Te amo, Zé Felipe! Amo nossa família e tudo que construímos juntos", escreveu.

No bilhete, o herdeiro de Leonardo e Poliana Rocha se declarou para a mulher após alguns dias do aniversário dela, quando alguns internautas criaram rumores de que eles estariam afastados por ele ter escrito poucas palavras na rede social.

"Amor, quero que você saiba que tenho muito orgulho de você e da família que construímos. Nosso casamento e família é blindado por Deus. Te desejo um programa maravilhoso, que Deus abençoe! Conte sempre com seu marido. Te amo!", falou o cantor

A esposa do cantor Leonardo, a influenciadora Poliana Rocha, compartilhou uma foto de Zé Felipe com as filhas, Maria Alice e Maria Flor, saindo da escola. Na terça-feira, 18, a loira exibiu o registro fofo do cantor com as herdeiras na rede social e se mostrou emocionada.

Leia também: Médico explica diagnóstico de Maria Flor, filha de Virginia