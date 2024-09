Isabelle Nogueira reforça desejo de Matteus Amaral de ter filhos: ‘Não tão distante’

Em entrevista à CARAS Brasil, Isabelle Nogueira fala sobre o sonho de Matteus Amaral de constituir família e ter filhos. Os dois estão juntos há quatro meses

Vice-campeão do BBB 24, Matteus Amaral (28) confessou recentemente, em entrevista à Revista CARAS, o desejo de ter filhos: "Um dos meus grandes sonhos". Isabelle Nogueira (31), com quem ele iniciou um romance ainda dentro do confinamento do reality show da TV Globo e que segue firme e forte até hoje, abriu o jogo sobre a fala do amado, à CARAS Brasil, nesta segunda-feira, 9. "Não tão distante", assume.

Embora ainda sem planos concretos, Alegrete – apelido que ganhou durante o programa e que levou para a vida – compartilhou o sonho de oficializar a união e aumentar a família, algo que imagina fazer nos moldes de sua infância: em uma fazenda, cercado por animais e com muito contato com a natureza.

"Um dos meus grandes sonhos é construir uma família. Ter meus filhos, uma fazenda para criá-los com uma base boa, no meio dos animais, em contato com o campo, ter a chance de vê-los andando descalços na grama, tomando banho de chuva... Foi assim que eu cresci. Acho que faz diferença na formação como ser humano”, avaliou o gaúcho, reforçando que almeja criar um ambiente onde possa passar adiante os valores e tradições que tanto preza e cultiva.

A terceira colocada do BBB 24 inicia destacando o quanto ela e Matteus são pessoas muito parecidas. “Percebi ainda dentro do Big Brother: nós somos muito parecidos. A gente almeja as mesmas coisas, sonha os mesmos sonhos e tem os mesmos projetos. Então, no Big Brother, a gente conversava muito sobre isso, sobre o amor aos animais, o amor, a vida livre na natureza; ele no campo e eu na floresta. Então, são ideais muito parecidos; inclusive o de ter uma família sólida”, conta Isabelle.

“E um dos pontos em que a gente se parece muito é o fato de que eu sempre sonhei em ter minha família – meu marido, meu casamento e os meus filhos – e poder criar os meus filhos de forma livre na natureza; muito parecido com o que eu já vivi. Então, ter os meus filhos ali, por exemplo, no Amazonas, a Cunhatã e o Curuminzinho tomando banho de rio, mergulhando, correndo na floresta, brincando com as araras (...) Essa é imagem que visualizo do futuro, quando tiver os meus filhos. E ele, a mesma coisa. Então, a gente é muito parecido em vários pontos, e esse é um ponto que é incrível como a gente se parece. É muito forte como Deus nos uniu através desse propósito de destino, de ter participado do Big Brother”, continua a Cunhã-Poranga do Boi Garantido e influenciadora digital.

Isabelle garante que a realização do sonho não está tão distante. “Realmente, almejo como ele. É incrível, porque não é uma coisa que a gente combinou; não foi uma ideia que eu dei para ele, ou uma ideia que ele me deu. Foi uma coincidência! A gente tocou no mesmo assunto, no mesmo sonho de criar esses filhos no futuro, dessa forma. Eu quero muito ter filhos, com certeza, mas num futuro não tão próximo, e também não tão distante. Mas, neste momento, venho vivendo um sonho intenso, realizando momentos incríveis na minha carreira e prospectando um firmamento maior para a minha carreira”, ressalta.

E continua: “Então, todo o sonho requer dedicação, tanto a minha carreira – para ela continuar crescendo e firme como está, requer dedicação – quanto uma família, um casamento e os filhos; isso na minha percepção. Essa fala (do Matteus) realmente é um sonho, mas não tão próximo e nem tão distante – essa questão dos filhos. Ainda não vejo período, porém não tão distante”.

Isabelle Nogueira e Matteus Amaral estão juntos há quatro meses

FESTA MENINA MOÇA

Isabelle Nogueira esteve presente na Festa Tradicional da Menina Moça, na Terra Indígena Araribóia, a convite especial da Ministra de Estado dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara (50). O evento, realizado em setembro, é uma das celebrações mais importantes para os povos indígenas da região sul do Maranhão e é um marco de passagem para a vida adulta das meninas Guajajara.

A presença da ex-BBB, que representa o protagonismo feminino dentro da cultura popular amazônica, reforçou o valor e o respeito pelas tradições indígenas. Além disso, toda a festividade é organizada pelas mulheres da aldeia, que também têm o papel de proteger as meninas durante o ritual.

"Foi uma honra receber o convite da Ministra Sônia Guajajara e participar de um evento tão sagrado e significativo para os povos Guajajara. A Festa da Menina Moça não é apenas uma celebração, mas um verdadeiro símbolo de resistência e preservação da cultura ancestral, onde as mulheres são protagonistas de sua história e identidade", destaca Cunhã-Poranga.

A Festa da Menina Moça, que acontece na aldeia Lagoa Quieta, celebra o rito de passagem das meninas indígenas para a fase adulta. Durante oito dias, as jovens permanecem reclusas e, ao final desse período, são apresentadas à comunidade em uma cerimônia repleta de danças, músicas e pinturas corporais tradicionais, como o jenipapo.

"Ver de perto como as mulheres indígenas se apoiam, se protegem e celebram juntas foi uma experiência transformadora. Essa união e esse respeito pelas tradições são exemplos de força e protagonismo que devem ser sempre enaltecidos. É algo que carrego comigo e que vou levar para as minhas próprias vivências e lutas", conclui Isabelle.