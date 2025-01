Maíra Cardi paga decoração da casa de funcionário: 'Comprar tudo'

Em suas redes sociais, Maíra Cardi contou que entregou o seu cartão de crédito para que um funcionário pudesse comprar a decoração da sua casa

Em suas redes sociais, Maíra Cardi sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de oito milhões de seguidores.

A life coach publicou um vídeo contando que entregou o seu cartão de crédito nas mãos de um funcionário, para que ele pudesse comprar a decoração de sua casa.

“A história do cartão de crédito foi a seguinte: para facilitar eu peguei meu cartão de crédito e dei na mão do caseiro para ele comprar o que quisesse e decorar a própria casa. Eu achei que fosse ser bom, porque ele iria comprar do gosto dele, já que eu já tinha escolhido o apartamento”, disse ela.

Porém, a famosa não gostou de saber que o rapaz escolheu as coisas mais simples. "Eu mandei minha decoradora lá só para dar uma olhada e ver se estava faltando alguma coisa e ela disse que não tem condições de morar daquele jeito, porque a decoração dele ficou muito ruim. A mesa é pequena e ele escolheu as cosias mais baratas que tinham. Aí resumindo, agora estou tendo que comprar tudo de novo, porque ele escolheu as coisas baratinhas e eu não quero que ele fique com coisa ruim, quero que fique com coisas boas. Eu dei o cartão na mão dele e falei: ‘Compra!', ele comprou tudo do pior e agora eu vou melhorar", concluiu.

Declaração

O influenciador digital Thiago Nigro abriu o coração e se declarou para a esposa, a influenciadora digital Maíra Cardi. Durante a live de despedida do seu projeto, Seca Você, que ajudou várias famosas e pesssoas a perderem peso, ela foi surpreendida pelo marido, que apareceu diante das câmeras e fez inúmeros elogios.

"Estou aqui desde que você começou, ouvindo tudo o que você está falando. Pensei muitas coisas para te dizer, só que a maioria eu não posso falar porque você está tão gata hoje, maravilhosa...", iniciou o coach financeiro. "Isso mexeu um pouco com a minha imaginação, confesso", continuou.

"Vocé é a mulher mais inteligente que convivo e conheço", declarou Thiago, que foi interrompido pela esposa: "É porque eu não deixo ele conviver com outras". Ele, então, concordou: "Também tem um pouco disso. Você também é a mulher mais ciumenta que eu conheço".

"Você é muito batalhadora. A vida te tratou com muita dificuldade. Eu nunca vi uma mulher passando pelo que você passou. Tem aquilo que todo mundo vê na mídia, as pessoas te batendo o tempo todo injustamente, mas eu pude conhecer as coisas que você não pode falar. Não porque você quer um benefício de outras pessoas, mas preservá-las", continuou.

"Eu convivo com uma mulher muito espetacular, que me fez abrir a mente para muita coisa, viver experiências que nunca vivi, me mudou completamente, fisicamente... mas pensando em todas as suas qualidades, e olha que você tem muitas... posso falar o quanto você trabalha, o quanto é gata, criativa, comunicativa, o quanto trata bem as pessoas, o quanto é generosa... tem uma coisa que se destaca, que é o quanto você é corajosa", ressaltou.

