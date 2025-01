Maíra Cardi revela reação da filha, Sophia, após contar sobre a perda do bebê

Após revelar que perdeu o bebê que esperava com Thiago Nigro, Maíra Cardi voltou às redes sociais nesta sexta, 3, para compartilhar uma carta aberta

Após revelar que perdeu o bebê que esperava com o influenciador financeiro Thiago Nigro, a influenciadora digital e coach Maíra Cardi voltou às redes sociais nesta sexta-feira, 3, para compartilhar uma carta aberta. Em um vídeo compartilhado em seu perfil no Tik Tok, ela contou como sua filha, Sophia, de 6 anos, reagiu ao saber da notícia.

Segundo ela, a menina ainda está traumatizada por ter perdido sua babá, Thaís Novaes, que morreu em decorrência de complicações no parto do filho caçula. "Isso mexeu muito com ela, pois amávamos muito a Thaís, e o medo da gravidez na Sofia foi gerado a partir de então".

"Quando eu contei que eu estava grávida, ela ficou com bastante medo de eu morrer. E agora, como contaremos para ela que o nosso bebê se foi? De que maneira contaremos sem gerar um grande trauma da morte? Afinal, Deus começa e termina todas as coisas, incluindo os seus milagres", continuou ela.

Em seguida, ela deu detalhes da conversa com a filha. "Passamos para pegá-la: 'Filha, o coraçãozinho do nosso bebê parou de bater e agora ele está com o papai do céu. A primeira pergunta que ela fez foi, por quê? Porque Deus sabe de todas as coisas. Inclusive as coisas que não sabemos".

"E ele sabia do futuro do nosso bebê e o que era melhor para ele. Agora ele está feliz com Deus. No final da noite ela me disse: 'agora a Thaís pode cuidar dele, mamãe. Ela queria muito ter um bebê. E agora ela pode cuidar do nosso lá onde ela está. Vai ser bom para ela que estava sozinha'", relembrou, emocionada.

Em outro momento, ela desabafou sobre a perda. "Perdemos o nosso primeiro filho juntos... (...) Assim que perdemos o nosso primeiro filho juntos, houve um silêncio ensurdecedor. As palavras somem nessa hora... Os pensamentos começam a tentar achar respostas e justificativas para essa dor descabida. Até que chega o pesado e cruel por que", leu Maíra.

