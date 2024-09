Maria Lina comenta sobre ser chamada de 'ex de Whindersson Nunes'

Maria Lina respondeu algumas perguntas dos seus seguidores nas redes sociais e revelou que acha de ser chamada de 'ex de Whindersson Nunes'

Em suas redes sociais, Maria Lina sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de dois milhões de seguidores. Nesta quarta-feira, 4, a digital influencer resolveu abrir uma caixinha de perguntas em sua conta no Instagram.

A famosa foi questionada sobre o que acha de ser conhecida como a "ex de Whindersson Nunes". Na resposta, Maria garantiu que isso não a incomoda.

"Eu tenho orgulho da minha história, e sempre tive noção de que fiquei conhecida por uma pessoa muito maior. Eu tenho gratidão, e sei que quem está aqui sempre e me conhece sabe que eu tenho muito a oferecer. As pessoas falam porque essa é a referência que têm de mim. Qual o problema nisso? Estou fazendo minha história com muita humildade e não tenho ego nenhum em relação a isso", disse ela.

Maria e Whindersson assumiram o namoro em novembro de 2020 e se separaram em agosto de 2021. O casal teve um filho, que recebeu o nome de João Miguel. Infelizmente, o bebê nasceu prematuro e faleceu algumas horas após o parto.

Morte do filho

Maria Lina enfrentou um momento muito difícil em 2021 com a morte do seu filho João Miguel. O bebê, fruto do relacionamento com Whindersson Nunes, nasceu prematuro e não resistiu.

Em entrevista para Gui Taschetti, a influencer relembrou como lidou com o luto. "Eu sempre fui muito peito aberto para levar tiro, entendeu? Bate em mim, mas não bate em quem eu amo. E quando bate em uma pessoa que você mais ama... Percebi que as pessoas te abraçam na tristeza, mas quando você dá o primeiro sorriso, parece que querem te ver lá chorando, mal. Só estou feliz, eu só recuperei a minha vontade de viver mesmo. Eu não era aquela pessoa, eu nunca fui aquela menina triste, eu sempre fui alto astral, feliz. Graças a Deus, minhas seguidoras são tão incríveis, eu sou tão apaixonada por elas, que são tão felizes", disse.

Maria também revelou que não abandonou o sonho de ser mãe. "Com certeza, nunca morreu essa minha vontade. Engraçado que nunca passou pela minha cabeça não ser mãe, não é uma possibilidade. Quero adotar também, esse sonho surgiu em mim. E depois de perder o meu filho... Engraçado, eu não tinha esse sonho... Quando perdi o meu, tive vontade de adotar outra criança. Você quer explicar isso? É Deus".