Marcela Mc Gowan faz alerta importante sobre saúde: 'Pequena cirurgia'

Em suas redes sociais, Marcela Mc Gowan sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de cinco milhões de seguidores.

Nesta terça-feira, 25, a médica e ex-BBB aproveitou para fazer uma alerta importante sobre saúde para seus fãs.

"Vou fazer um alerta aqui para vocês. Eu, há um tempo atrás, percebi uma pinta que eu não tinha. E ela começou também a mudar de cor. Eu acabei de sair da dermatologista, a gente olhou e é uma lesão que eu vou precisar tirar", disse ela.

Na legenda, a famosa comentou um pouco mais sobre o caso. "Um tempo atrás, eu reparei que nasceu uma pinta em mim e ela foi mudando de cor. E depois de avaliar, ela não está com o aspecto bom. Então, vou ter que fazer uma pequena cirurgia para retirar", afirmou.

Desabafo

Na terça-feira, 11, a ex-BBB publicou um vídeo e desabafou sobre a internação de uma de suas gatinhas de estimação.

"Estou aqui com cara de acabada porque não dormi um minuto essa noite porque a minha Guriazinha está internada. A Gu começou com febre, respiração com dificuldade. Levei para o hospital, ela ficou internada e acho que ela está com uma infecção intestinal. Talvez ela até receba alta hoje, vamos orar para que sim", começou ela. Em seguida, a famosa contou que ficou muito triste com a situação. "Eu só chorei de ontem para hoje porque minha pequena ficou internada".

Marcela ainda fez questão de mostrar uma foto do pet. "Fui visitar ela hoje cedo e estou orando muito para ela já sair hoje".

Felizmente, a gatinha já está em casa e completamente recuperada.

