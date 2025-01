Marcela Mc Gowan mostra nova tatuagem feita na Tailândia

Em suas redes sociais, Marcela Mc Gowan mostrou uma nova tatuagem que fez na Tailândia e também contou o significado especial do desenho

Em suas redes sociais, Marcela Mc Gowan sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de cinco milhões de seguidores.

Recentemente, a ex-BBB aproveitou uma viagem para a Tailândia e resolveu eternizar o momento especial em sua pele.

Nesta terça-feira, 21, a famosa mostrou em sua conta no Instagram uma nova tatuagem que fez durante visita ao país e também contou o significado do desenho especial, que ela escolheu tatuar nas costas.

"Fiz um tatuagem na Tailândia com um significado super especial. As Haw Taew são uma espécie de amuleto mágico de proteção. Mantras que quando entoados diversas vezes acredita-se que invocam um estado mental onde nossa mente consegue criar encantos mágicos. Muito feliz em ter um pedacinho da Tailândia cheio de significado em mim", escreveu ela na legenda.

Perrengue

A ex-BBB curtiu um dias na Tailândia ao lado da noiva Luiza Martins e agora as duas estão conhecendo Tóquio, no Japão.

Em seu Instagram Stories, Marcela afirmou que está encantada com o lugar. "Estamos em Tóquio. Na hora de decidir a nossa volta da Tailândia para o Brasil, a gente ficou pensando por onde voltar. Eu sempre quis muito conhecer o Japão, a Lu também. Então a gente resolveu vir por aqui. Vamos ficar alguns diazinhos, só vai dar para conhecer Tóquio, mas eu já estou amando. Que lugar incrível", disse ela.

No entanto, elas enfrentaram um perrengue já que suas malas não chegaram no local. "Passamos um pequeno perrengue, as nossas malas não vieram. A gente está com três malas. A gente chegou na Tailândia com uma e está indo embora com três malas e elas simplesmente não vieram. Mas a companhia já achou graças a Deus e vai mandar para a gente amanhã. Mas estou aqui com a mesma roupa da viagem", contou.

