Larissa Manoela mostra novas fotos do casamento com André Luiz Frambach

A atriz Larissa Manoela compartilhou em suas redes sociais novas fotos do seu casamento dos sonhos com André Luiz Frambach

Recentemente, Larissa Manoela se casou pela terceira vez com André Luiz Frambach. Os pombinhos se casaram ano passado no civil e também tiveram uma cerimônia na Tailândia.

Agora, o casal teve o casamento dos sonhos. Larissa e André reuníram familiares e amigos em uma cerimônia lindíssima seguida de uma super festa.

Nesta quinta-feira, 19, Larissa compartilhou em sua conta no Instagram novas fotos do momento especial. As imagens incluem o casal diante do altar e também se divertindo muito durante a festa.

"A vida é feita de momentos e memórias. Agora a gente vive para recordá-las. Para sempre em nossos corações. Nosso casamento", escreveu ela na legenda da publicação.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Larissa Manoela (@larissamanoela)

Emoção

Após trocar alianças em uma cerimônia restrita há exatamente um ano e renovar os votos durante uma viagem romântica à Tailândia, os atores Larissa Manoela e André Luiz Frambach se casaram pela terceira vez na última terça-feira, 17. Os pombinhos reuniram familiares e amigos famosos em uma cerimônia luxuosa, realizada em Guaratiba, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Entre os padrinhos do casamentão, estão Maísa e Jean Paulo Campos, que dividiram cena com a artista na novela Carrossel (2012), do SBT. Em entrevista à CARAS Brasil, o ator fala da emoção de ver a amiga casando e entrega bastidor divertido com a Bia de Garota do Momento.

Larissa e André Luiz escolheram a data de 17 de dezembro para a celebração porque marca tanto o pedido de namoro quanto o primeiro casamento deles. Usando um vestido no melhor estilo princesa, ela emocionou os convidados, o noivo – que caiu no choro ao ver a amada atravessar a pista em direção ao altar – e os padrinhos, como Jean Paulo.

“Foi uma experiência simplesmente incrível e perfeita! Emoção do início ao fim. Confesso que estava ansioso há bastante tempo, desde que surgiu o convite para ser um dos padrinhos do casal. E não tem como não se emocionar vendo a felicidade de amigos que tanto admiro. Ver uma amiga de tantos anos se casando foi especial demais”, confessa o eterno Cirilo da novela infantil de grande sucesso.

Maísa – que deu vida à personagem Valéria na produção – compartilhou um vídeo entrando no local ao lado de Jean Paulo. Os padrinhos entraram ao som de Imagem, do filme Mulan, da Disney, de 1998. O ator também teceu elogios à amiga e revelou uma curiosidade durante a cerimônia.

“Eu e a Maísa estávamos muito ansiosos para entrar na cerimônia e participar disso tudo. Também ficamos bem apreensivos porque a passarela que teríamos que percorrer era bem longa e em uma hora dessas, de tanta emoção, a gente desaprende até a andar direto (risos). Mas deu tudo certo perfeitamente, e aproveitamos demais a cerimônia e a festa. Estou muito feliz por fazer parte de um momento tão especial na vida de qualquer pessoa”, comemora o artista.

Leia também: Fotos oficiais: Larissa Manoela e André Luiz revelam detalhes do casamento