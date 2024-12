Padrinho de Larissa Manoela, Jean Paulo Campos se emociona ao ver amiga casando: ‘Perfeita’

Em entrevista à CARAS Brasil, o ator Jean Paulo Campos ainda entrega bastidor divertido com Maísa no casamento de Larissa Manoela e André Luiz Frambach

Após trocar alianças em uma cerimônia restrita há exatamente um ano e renovar os votos durante uma viagem romântica à Tailândia, os atores Larissa Manoela (23) e André Luiz Frambach (27) se casaram pela terceira vez na última terça-feira, 17. Os pombinhos reuniram familiares e amigos famosos numa cerimônia luxuosa, realizada em Guaratiba, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Entre os padrinhos do casamentão, estão Maísa (22) e Jean Paulo Campos (21), que dividiram cena com a artista na novela Carrossel (2012), do SBT. Em entrevista à CARAS Brasil, o ator fala da emoção de ver a amiga casando e entrega bastidor divertido com a Bia de Garota do Momento.

Larissa e André Luiz escolheram a data de 17 de dezembro para a celebração porque marca tanto o pedido de namoro quanto o primeiro casamento deles. Usando um vestido no melhor estilo princesa, ela emocionou os convidados, o noivo – que caiu no choro ao ver a amada atravessar a pista em direção ao altar – e os padrinhos, como Jean Paulo.

“Foi uma experiência simplesmente incrível e perfeita! Emoção do início ao fim. Confesso que estava ansioso há bastante tempo, desde que surgiu o convite para ser um dos padrinhos do casal. E não tem como não se emocionar vendo a felicidade de amigos que tanto admiro. Ver uma amiga de tantos anos se casando foi especial demais”, confessa o eterno Cirilo da novela infantil de grande sucesso.

Maísa – que deu vida à personagem Valéria na produção – compartilhou um vídeo entrando no local ao lado de Jean Paulo. Os padrinhos entraram ao som de Imagem, do filme Mulan, da Disney, de 1998. O ator também teceu elogios à amiga e revelou uma curiosidade durante a cerimônia.

“Eu e a Maísa estávamos muito ansiosos para entrar na cerimônia e participar disso tudo. Também ficamos bem apreensivos porque a passarela que teríamos que percorrer era bem longa e numa hora dessas, de tanta emoção, a gente desaprende até a andar direto (risos). Mas deu tudo certo perfeitamente, e aproveitamos demais a cerimônia e a festa. Estou muito feliz por fazer parte de um momento tão especial na vida de qualquer pessoa”, comemora o artista.

PRIMEIRO CASAMENTO

Larissa Manoela e André Luiz Frambach oficializaram a união pela primeira vez no dia 17 de dezembro de 2023, com uma cerimônia discreta, na qual eles compartilharam registros nas redes sociais do cartório. Para a ocasião, a atriz escolheu um vestido curto estruturado com mangas bufantes e um laço nas costas.

CASAMENTO NA TAILÂNDIA

Durante viagem do casal pela Tailândia, em novembro deste ano, os atores decidiram renovar os votos e se casaram novamente; sem convidados, amigos e familiares. Dez dias depois de um novo pedido de casamento, eles nem esperaram voltar para o Brasil e já trocaram alianças, em uma praia na cidade Krabi.

A cerimônia intimista foi realizada em um barco longtail, tradição tailandesa usado em passeios pelas ilhas, e são um cartão postal do país. Com look branco e clima praiano, o casal seguiu os rituais do local.

