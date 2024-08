Larissa Manoela abre o jogo sobre casamento em casa: 'Muita gente não sabe'

Após casamento 'secreto', Larissa Manoela abre o jogo sobre ter feito a cerimônia repentinamente em sua casa com André Luiz Frambach

Há quase um ano casada com o ator André Luiz Frambach, a atriz Larissa Manoela falou sobre terem oficializado o relacionamento de forma repentina, discreta e na casa onde moram no Rio de Janeiro. Em conversa ao PodDelas, a artista falou sobre o momento que causou surpresa nos fãs.

Na época, a artista estava gravando De Volta aos 15 e quando teve um momento de folga resolveu se casar. Inclusive, eles trocaram as alianças no dia 17 de dezembro, um domingo. A atitude do casal até gerou comoção nos bastidores.

"Eu fiz em casa, muita gente não sabe. Tem muito a ver com o momento que eu estava vivendo: eu casei no meio [das gravações] de 'De Volta aos 15'. Eu estava gravando, rolou um casamento. O set parou com a notícia. E aí eu voltei da minha lua de mel para continuar gravando", relembrou como foi.

"Foi num dia de folga. Era um domingo, 17 de dezembro. Falei: 'É isso, pronto'. Muita gente quando viu achou que era publi", contou que ao compartilhar fotos vestida de noiva e trocando alianças causou dúvida se realmente era um casamento.

É bom lembrar que Larissa Manoela já estava noiva do amado há um ano. "A gente resolveu muito rápido, porque noivamos no dia 17 de dezembro do ano interior e aí queríamos fazer uma celebração de um ano de noivado. Mas aí eu disse pro André: 'Vamos casar agora, daqui a dois meses'. Era outubro e a gente tinha que correr com tudo. Tudo na miúda, porque era tudo um grande segredo, que depois foi revelado. Queríamos fazer uma comemoração íntima", falou sobre ter sido secreto.

"Estava a gente, os cachorros e os fotógrafos. Ali no nosso tempo, no nosso lugar de aconchego, de intimidade. Foi uma delícia. Foi da melhor maneira possível", contou quem estava presente e falou que pediu desculpas aos amigos que não foram convidados.

Larissa Manoela não tem mais contato com os pais

No último ano, Larissa Manoela viveu uma reviravolta em sua vida pessoal. Ela se afastou dos pais, Silvana e Gilberto, por causa de discordâncias no âmbito financeiro e de gerenciamento de carreira. Com isso, os três romperam a relação e ela se aproximou da família do namorado.

Em entrevista recente na revista Glamour, a estrela contou que eles perderam o contato. “Atualmente, eu tenho zero contato com a família de sangue e acho que muito porque tudo aconteceu dessa maneira. Mas não foi por falta de busca ou de tentar ouvir essas pessoas, mas simplesmente porque a ruptura foi grande”, disse ela. Além disso, a artista garantiu que tem o apoio de seus amigos. “Hoje, tenho a família que escolhi, que são meus amigos, pessoas próximas. A gente costuma falar muito sobre essa questão da família, que é o sangue, né? E, de fato, a gente pertence a esse universo que Deus mandou”, refletiu.

Ainda na entrevista, Larissa Manoela entregou em qual momento decidiu tirar os pais do controle de sua carreira. “A minha autonomia sempre foi o que busquei. Eu tenho 22 anos. Então, acho que é natural do ser humano procurar essa voz. Desde os meus 18, sentia que precisava recalcular a rota de uma maneira que pudesse ser benéfica para mim, que aprendesse com o processo, mas sem que tudo o que foi feito tivesse vindo à tona. Infelizmente, muito saiu do meu controle, tive que aceitar, repensando para que pudesse seguir o meu caminho. Então, hoje estou à frente da minha empresa e da minha carreira, muito realizada”, afirmou.