Maidê Mahl: Investigação sobre caso de atriz encontrada em hotel é encerrada

O caso da atriz Maidê Mahl, encontrada inconsciente em um hotel em São Paulo no mês de setembro, teve uma nova atualização. A artista, que passou três dias desaparecida, estava debilitada e com ferimentos no rosto e nas pernas quando foi localizada pelas autoridades.

Agora, de acordo com o portal 'GZH', cerca de três meses após o ocorrido, a Secretaria da Segurança Pública (SSP) do Estado de São Paulo concluiu o inquérito de lesão corporal. Na terça-feira, 19, o órgão declarou, em nota, que a investigação policial não foi capaz de apontar as causas das lesões, além de uma possível participação de outras pessoas no caso.

"O caso foi investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, que encaminhou o inquérito para a apreciação do Poder Judiciário, após a análise dos laudos terem sido inconclusivos quanto à participação de terceiros nas lesões sofridas pela vítima. Maiores informações devem ser solicitadas à Justiça", declarou a nota enviada ao 'GZH'.

Ainda segundo o portal mencionado, Maidê Mahl segue internada em um leito de enfermaria no Hospital das Clínicas de São Paulo. Devido a comunicação restritiva da paciente, ela ainda não pôde ser ouvida pelos investigadores.

Vale lembrar que, em outubro, uma amiga detalhou melhora significativa no quadro de saúde da atriz. Na época, em entrevista ao 'Gshow', ela explicou que Maidê estava estável, fora do coma e reagindo bem.

Quem é Maidê Mahl?

Geliane Maide Mahl é uma jovem atriz de 23 anos, que nasceu no Rio Grande do Sul. Em seu currículo estão séries de plataformas de streaming, como O Rei da TV, do Star+, na qual interpretou Elke Maravilha, e Vale dos Esquecidos, da HBO, na qual deu vida a personagem Giovanna.

Nas redes sociais, ela também compartilha seus trabalhos como modelo. Ela já fez ensaios fotográficos para editoriais. A jovem possui cerca de 44 mil seguidores no Instagram e faz poucos posts, sendo que o último deles é de abril de 2024. Maidê costuma postar seus ensaios fotográficos, momentos de suas viagens e selfies nos bastidores do trabalho.

