Maidê Mahl deixa UTI após quase um mês internada em estado grave

A atriz Maidê Mahl, que ficou desaparecida em São Paulo por 3 dias, teve seu quadro de saúde atualizado após longo período na UTI

A atriz Maidê Mahl, internada há quase um mês em estado grave, teve seu quadro de saúde atualizado nesta sexta-feira, 4. A jovem de 31 anos foi encontrada inconsciente em um hotel em São Paulo no mês de setembro, após passar três dias desaparecida.

Agora, de acordo com informações do site 'Splash UOL', Maidê recebeu alta da UTI (Unidade de Terapia Intensiva) na quinta-feira, 3, e foi transferida para a enfermaria do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP.

Desde que foi encaminhada à unidade de saúde, em setembro, Maidê Mahl permaneceu em estado grave, mas estável. Recentemente, Michelle Rodrigues, amiga da atriz, informou que ela não possuía previsão de alta.

Para quem não acompanhou, o nome da jovem ficou em evidência em setembro deste ano, quando amigos e familiares se mobilizaram para encontrá-la. Na ocasião, Maidê estava desaparecida em São Paulo há três dias.

Ela foi encontrada sozinha, debilitada e com ferimentos no rosto e nas pernas, pela Polícia Civil em um quarto de hotel na Zona Sul da capital paulista. De acordo com o 'G1', um inquérito para investigar o que aconteceu com Maidê Mahl foi aberto.

Quem é Maidê Mahl?

Geliane Maide Mahl é uma jovem atriz de 23 anos, que nasceu no Rio Grande do Sul. Em seu currículo estão séries de plataformas de streaming, como O Rei da TV, do Star+, na qual interpretou Elke Maravilha, e Vale dos Esquecidos, da HBO, na qual deu vida a personagem Giovanna.

Nas redes sociais, ela também compartilha seus trabalhos como modelo. Ela já fez ensaios fotográficos para editoriais. A jovem possui cerca de 44 mil seguidores no Instagram e faz poucos posts, sendo que o último deles é de abril de 2024. Maidê costuma postar seus ensaios fotográficos, momentos de suas viagens e selfies nos bastidores do trabalho.