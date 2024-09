O que aconteceu com Maidê Mahl? Atriz perdeu irmã há três meses

Atriz Maidê Mahl, encontrada debilitada após desaparecimento, não conseguiu se despedir da irmã que lutava contra um câncer

A atriz e modelo Maidê Mahl, que estava desaparecida há três dias, foi encontrada debilitada na noite de quinta-feira, 5, em um quarto de hotel na Vila Mariana, em São Paulo. Uma grande campanha mobilizada entre amigos e famosos através das redes sociais ganhou grandes proporções e foi essencial para que ela pudesse ser localizada.

Recentemente, a artista, que realiza acompanhamento psicológico, enfrentou um drama familiar. Em maio deste ano, Maidê perdeu a irmã do meio, Geruse Mahl, de 36 anos, após complicações de um tratamento contra o câncer.

Por conta das enchentes que assolaram o Rio Grande do Sul, a atriz, que vive em São Paulo há algum tempo, não conseguiu viajar ao estado natal para se despedir da irmã. O anúncio da morte de Geruse foi feito nas redes sociais por Nélia Schwinn, mãe das duas.

Em entrevista ao site 'G1', o serralheiro Edo Mahl, pai de Maidê Mahl, contou que a filha não visitava a cidade há cerca de 9 anos, mantendo contato com a família somente por rede social. Ainda na noite de quarta-feira, 4, um amigo próximo da atriz informou nas redes sociais que ela estava sendo acompanhada por profissionais de saúde.

De acordo com informações da Secretaria da Segurança Pública (SSP), Maidê foi levada ao Hospital das Clínicas (HC). A delegada Ivalda Aleixo, diretora do Departamento Estadual de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP), contou ao 'G1' que a atriz foi encontrada "muito lesionada e com respiração fraca".

A assessoria de imprensa da artista emitiu um comunicado confirmando a informação. "A Polícia Civil encontrou a atriz e modelo Maidê Mahl, que estava desaparecida havia três dias. Maidê foi achada pelos policiais debilitada dentro do quarto de um hotel na região da Vila Mariana, Zona Sul da capital paulista. A gaúcha de 23 anos foi levada ao hospital para exames, onde permanece. Obrigado a todos os jornalistas que compartilharam a notícia", dizia o texto.

Amigos de Maidê Mahl atualizam estado da atriz

