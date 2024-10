Maidê Mahl: Amiga detalha melhora significativa no quadro de saúde da atriz

Como está Maidê Mahl? Atriz, que ficou desaparecida em São Paulo, recebeu alta da UTI após quase um mês internada em estado grave

A atriz Maidê Mahl, internada há quase um mês em estado grave, teve seu quadro de saúde atualizado na manhã desta sexta-feira, 4. A jovem de 31 anos apresentou uma melhora significativa e deixou a UTI do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo.

Agora, Michelle Rodrigues, amiga de Maidê, falou um pouco sobre o quadro de saúde da atriz. Em entrevista ao 'Gshow', ela explicou que a paciente tem reagido bem, segue estável e não está mais em coma.

"Nessa noite [de quinta-feira, 3], ela saiu da UTI e foi para enfermaria. Ela está mais responsiva, mas eles viram que pela estabilidade dela, ela não precisaria mais ficar na UTI. Então é um passinho de cada vez. Ela segue tendo muitos cuidados e ainda tem um tempo pela frente, mas ela está um pouco mais responsiva agora", declarou Michelle.

"Ela está respondendo a pequenos estímulos, pouca coisa ainda. E eles falaram que é normal, que é um processo, ela está sendo acompanhada por muitos médicos de fisioterapia e tudo mais, então o bom é que ela não está em coma. E ela está melhorando aos pouquinhos", completou a amiga de Maidê Mahl.

Vale lembrar que a atriz foi encontrada inconsciente em um hotel em São Paulo no mês de setembro, após passar três dias desaparecida. Na ocasião, a Polícia Civil a localizou sozinha, debilitada e com ferimentos no rosto e nas pernas. De acordo com o 'G1', um inquérito para investigar o que aconteceu com Maidê foi aberto.

Quem é Maidê Mahl?

Geliane Maide Mahl é uma jovem atriz de 23 anos, que nasceu no Rio Grande do Sul. Em seu currículo estão séries de plataformas de streaming, como O Rei da TV, do Star+, na qual interpretou Elke Maravilha, e Vale dos Esquecidos, da HBO, na qual deu vida a personagem Giovanna.

Nas redes sociais, ela também compartilha seus trabalhos como modelo. Ela já fez ensaios fotográficos para editoriais. A jovem possui cerca de 44 mil seguidores no Instagram e faz poucos posts, sendo que o último deles é de abril de 2024. Maidê costuma postar seus ensaios fotográficos, momentos de suas viagens e selfies nos bastidores do trabalho.