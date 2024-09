Maidê Mahl: Confira o que se sabe até agora sobre caso da atriz

Após desaparecimento e internação, confira todas as informações que se tem sobre o caso da atriz Maidê Mahl até o momento

No último sábado, 8, o Hospital das Clínicas divulgou um novo boletim médico informando que Maidê Mahl segue internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) em estado grave, mas estável. A atriz e modelo ficou três dias desaparecida, até ser encontrada na última quinta-feira, 5, pela polícia de São Paulo. Confira tudo o que se sabe sobre o caso até o momento.

Conhecida por interpretar Elke Maravilha na série O Rei da TV, a jovem de apenas 23 anos foi localizada debilitada, sozinha e lesionada em um quarto de hotel na região central da capital paulista. Os policiais conseguiram identificar onde ela estava por meio de imagens das câmeras de estabelecimentos ao redor do hotel próximo ao Centro de São Paulo.

Nas investigações sobre a causa do desaparecimento de Maidê, o Departamento Estadual de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP), responsável pelo caso, considera todas as hipóteses possíveis, mas, até o momento, não há indícios de que ela tenha sido vítima de um crime.

Segundo o G1, uma das suspeitas é que a modelo tenha ingerido algum produto tóxico que lhe causou mal-estar. As embalagens encontradas no local já estão sendo analisadas por perícia.

Vale ressaltar que, enquanto a jovem ainda estava desaparecida, um colega mencionou nas redes sociais que ela enfrentava "problemas de saúde". Sem entrar em detalhes, ele garantiu que ela estava em tratamento e sob acompanhamento médico.

Além disso, outro amigo da artista compartilhou que ela já vinha enfrentando questões de saúde mental com o auxílio de especialistas. "Ela está há algum tempo passando por problemas sérios, recebendo acompanhamento e tratamento de ponta na Escola Paulista de Medicina, a quem somos muito gratos.", relatou.

Outra informação importante foi divulgada pela delegada Ivalda Aleixo, que contou que os policiais do DHPP precisaram arrombar a porta do quarto para entrar no local.

"O Hotel Ibis Budget Paraíso prestou todo o auxílio à hóspede Maidê Mahl e, neste momento, colabora com as autoridades, respeitando o sigilo das informações", disse o hotel em nota.

A equipe médica que cuidava de Maidê ainda analisava, até sábado, 7, a possibilidade de submetê-la a uma cirurgia. Ao ser internada, a atriz foi sedada e entubada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Quem é Maidê Mahl?

Geliane Maide Mahl é uma jovem atriz de 23 anos, que nasceu no Rio Grande do Sul. Em seu currículo estão séries de plataformas de streaming, como O Rei da TV, do Star+, na qual interpretou Elke Maravilha, e Vale dos Esquecidos, da HBO, na qual deu vida a personagem Giovanna.

Nas redes sociais, ela também compartilha seus trabalhos como modelo. Ela já fez ensaios fotográficos para editoriais. A jovem possui cerca de 44 mil seguidores no Instagram e faz poucos posts, sendo que o último deles é de abril de 2024. Maidê costuma postar seus ensaios fotográficos, momentos de suas viagens e selfies nos bastidores do trabalho.