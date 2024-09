Maidê Mahl: Amigo desabafa sobre saúde mental de atriz desaparecida

Médico e amigo pessoal de Maidê Mahl informou que a atriz, desaparecida há 3 dias, realiza acompanhamento psicológico

O desaparecimento de Maidê Mahl foi comentado por Adilon Harley Machado, médico e amigo pessoal da atriz. Em suas redes sociais, o profissional fez um breve desabafo a respeito da saúde mental da artista, vista pela última vez na segunda-feira, 2, em Moema, Zona Sul de São Paulo.

De acordo com Adilon, Maidê realiza acompanhamento psicológico há algum tempo. No entanto, a atriz teria apresentado um agravamento recentemente. "O assunto é sério, eu peço respeito e empatia", iniciou ele em seus stories no instagram.

"A nossa amiga Maidê, que é uma brilhante atriz, uma modelo muito talentosa, vinha já há algum tempo passando por questões de saúde mental, super bem acompanhada com o pessoal do Hospital São Paulo, [pelo qual] a gente é muito grato, parece que teve um agravamento recentemente e desde segunda-feira a gente não tem informações sobre ela", continuou o médico.

Em seguida, o amigo pessoal de Maidê Mahl informou que todas as medidas legais já foram tomadas a respeito do desaparecimento da atriz. Adilon Harley Machado ainda reforçou o pedido de ajuda ao público nas buscas para que a amiga seja encontrada.

"A gente está em contato com a polícia, polícia rodoviária, corpo de bombeiros, com tudo que a gente pode fazer. Mas agora, por favor, se você tiver alguma informação, ligue para os números que estão no feed [cartaz], ou mande uma mensagem em caixa alta dizendo: 'Eu tenho informação'. Eu conto com a ajuda e solidariedade de vocês. Não é algo fácil para ninguém passar", finalizou.

Maidê Mahl foi vista pela última vez no bairro de Moema, em São Paulo, por volta das 15h30, na segunda-feira, 2. Ela estava com calça xadrez, sobretudo bege, boina marrom, cachecol xadrez e mochila.

Quem é Maidê Mahl?

A atriz Maidê Mahl está desaparecida há três dias. Os amigos e famosos criaram uma rede de compartilhamento de foto dela nas redes sociais para que alguém possa indicar a localização da jovem. Com este movimento, a foto dela é vista em vários lugares da internet.

Geliane Maide Mahl é uma jovem atriz de 23 anos, natural do Rio Grande do Sul. Ela já atuou em séries de plataformas de streaming, como O Rei da TV, do Star+, na qual interpretou Elke Maravilha, e Vale dos Esquecidos, da HBO, na qual viveu a personagem Giovanna.

Nas redes sociais, ela também mostra que é modelo. Ela já fez ensaios fotográficos para editoriais. A jovem possui cerca de 14 mil seguidores no Instagram e faz poucos posts, sendo que o último deles é de abril de 2024. Maidê costuma postar seus ensaios fotográficos, momentos de suas viagens e selfies nos bastidores do trabalho.