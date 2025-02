Madonna surge mais jovial e especialista explica tendência: ‘Resultados mais sutis’

Em entrevista à CARAS Brasil, a cirurgiã dentista Raquel Vicente comenta procedimento feito por Modonna que a deixou mais jovial com contornos naturais e suaves

Com o sucesso atemporal de Confessions On A Dance Floor, lançado em 2005, Madonna (66) decidiu que era a hora de lançar a segunda parte do álbum. Porém, o anúncio não foi o único ponto que chamou a atenção do público. A aparência da cantora também foi um dos assuntos comentados pelos internautas, por conta dos traços mais joviais e sem a presença dos preenchimentos faciais. Em 2024, a rainha do pop chegou a comentar sobre as críticas em relação sua aparência. “Mais uma vez, estou presa no olhar do preconceito e misoginia que permeia o mundo que vivemos”, declarou.

Em entrevista à CARAS Brasil, a cirurgiã dentista Raquel Vicente – especialista em estética natural e regenerativa e que atende celebridades, como Paolla Oliveira (42) e o influenciador digital Theodoro (35) – diz que Madonna sempre foi um ícone que transcendeu barreiras e padrões, não só através da sua música, mas também por sua ousadia nas escolhas estéticas.

“Sua aparência vem sendo bastante comentada por conta das suas intervenções estéticas, principalmente por conta do excesso de preenchimentos faciais que ela passou a adotar. Embora esses tratamentos sejam comuns no mundo das celebridades, o contraste foi notável, já que gerou uma imagem inflada e distante da silhueta conhecida da artista, o que foi considerado como exagero por muitos", explica.

Madonna apareceu com uma aparência visivelmente mais jovem e com um rosto mais suave e equilibrado, deixando para trás o aspecto volumoso que a caracterizou nos últimos anos. No entanto, a recente reaparição de Madonna, com um rosto rejuvenescido, com contornos mais naturais e suaves, sugere que a cantora não está apenas acompanhando as últimas tendências da estética facial, mas também aplicando as técnicas mais inovadoras e avançadas da medicina estética moderna.

"Em vez de recorrer a preenchimentos tradicionais, é possível que Madonna tenha se submetido a procedimentos regenerativos, como os tratamentos com células-tronco. Esses tratamentos estão em ascensão, especialmente entre celebridades, que buscam resultados mais naturais e duradouros. O uso de células-tronco pode promover um livrinho facial e um rejuvenescimento celular real, estimulando a regeneração da pele e restaurando a vitalidade e elasticidade perdidas com o tempo", informa Raquel.

A nova tendência diverge com os preenchimentos que apenas preenchem volume, isso porque as células-tronco atuam na verdadeira renovação das estruturas da face proporcionando resultados mais sutis e harmônicos. Além disso, muitas vezes, esses tratamentos regenerativos estão associados a pequenas intervenções cirúrgicas, como liftings faciais minimamente invasivos, que ajudam a redefinir o contorno facial e a suavizar sinais de envelhecimento.

"Vale ressaltar que esses procedimentos não apenas rejuvenescem, mas também preservam a naturalidade das expressões faciais, algo fundamental para aqueles que não querem um resultado artificial. Com certeza, a aparência mais jovem e revitalizada de Madonna nos dá uma dica clara, a estética regenerativa chegou para revolucionar o mercado, e é a chave para um rejuvenescimento real e saudável", afirma a dermatologista.

Para Raquel, em um mundo onde as tendências estéticas estão sempre mudando, a transformação de Madonna é uma prova de que a verdadeira beleza e juventude não dependem apenas de intervenções, mas sim de uma abordagem integrada entre tecnologia, cuidados contínuos e, principalmente, respeito à individualidade e ao envelhecimento natural.

"Como dentista e profissional de estética facial, é fundamental compreender que a inovação não está apenas nas técnicas, mas também na capacidade de personalizar e trazer à tona a melhor versão de cada pessoa", finaliza.

