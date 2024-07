Luciano Huck homenageia Daiane dos Santos após medalha inédita do Brasil: 'Também é sua'

Pela primeira vez, a equipe brasileira de ginástica artística levou o bronze e emocionou Daiane dos Santos, pioneira do esporte no país

Daiane dos Santos não segurou as lágrimas durante a transmissão de TV Globo da final em grupo de ginástica artística, nesta terça-feira (30). Pela primeira vez, as meninas do Brasil levaram a medalha de bronze nas Olimpíadas. Nas redes sociais, Luciano Huck celebrou a vitória e acolheu Daiane, uma das pioneiras do esporte no Brasil.

"Daiane abriu caminhos e inspirou as atletas de hoje! E agora, as meninas da Confederação Brasileira de Ginástica seguirão sendo referências para outras meninas. Essa medalha também é sua, Daiane", escreveu o apresentador em uma publicação do Instagram.

Luciano também parabenizou as atletas Flávia Saraiva, Lorrane dos Santos, Jade Barbosa, Julia Soares e Rebeca Andrade pela conquista inédita: "Meninas, vocês são incríveis! Orgulho do nosso país. A história da ginástica artística sendo feita em Paris.

Vale lembrar que Daiane dos Santos foi a primeira brasileira a ganhar o mundial do esporte e encantou os fãs da ginástica com movimentos inéditos, reproduzidos até hoje: o Dos Santos I e o Dos Santos II. Apesar da relevância, a ginasta nunca ganhou uma medalha Olímpica, já que terminou na quinta posição durante as Olimpíadas de Atenas, em 2004, e onde competiu com uma lesão.

Daiane dos Santos emociona com discurso sobre equipe do Brasil

Emocionada com a vitória da equipe do Brasil em Paris, Daiane dos Santos e Diego Hypólito não conteve às lagrimas, já que o momento foi histórico para o país. A atleta refletiu sobre os primeiros passos da ginástica no país:

"Há 20 anos a gente entrou pela primeira vez com uma equipe completa, em Atenas. E agora a gente vê o Brasil ser medalhista olímpico. As meninas fizeram tudo para que este momento acontecesse agora. É muito bom ver que elas, mais do que merecidamente, tiveram essa recompensa. Vê-las no pódio é incrível!", refletiu Daiane.