Luana Piovani reage a 'saia justa' de Claudia Raia em entrevista

Após Claudia Raia responder uma pergunta envolvendo Luana Piovani em entrevista, a atriz se pronunciou sobre o assunto: 'Ocupada'

O nome da atriz Luana Piovani ficou entre os assuntos mais comentados da web na terça-feira, 28, após um trecho de uma entrevista de Claudia Raia em Portugal viralizar nas redes sociais. No registro em questão, a também atriz foi questionada sobre a simpatia de famosas brasileiras.

"As atrizes brasileiras são simpáticas ou são todas como a Luana Piovani?", perguntou uma jornalista. A pergunta inusitada surpreendeu a todos, mas Claudia se saiu bem da questão. De forma direta e sem entrar em detalhes, ela respondeu: "Não, são simpáticas", declarou, em meio a risadas.

Agora, Luana usou seu perfil oficial no Instagram para comentar a respeito da ‘saia justa’ envolvendo a colega de profissão. Por meio de seus stories, a artista brasileira, que reside em Portugal com os filhos há alguns anos, deixou claro que não alimentará a polêmica em torno do assunto.

"Recebi várias mensagens me atiçando pra responder um programa de rádio ‘dumas tia’ abaixo da média, onde dona Claudia tava divulgando maternidade… Gentemm… Vocês viram o vídeo da minha advogada? Tô ocupada com assunto sério!", escreveu Luana Piovani, mencionando uma outra pauta que está enfrentando judicialmente.

Vale lembrar que, logo após a resposta envolvendo Luana Piovani no programa 'Desculpa, mas vais ter de perguntar', Claudia Raia elogiou a atriz: "Mas eu gosto da Luana. É uma pessoa polêmica, sim, ela é, mas comigo é muito carinhosa", declarou ela na atração portuguesa.

Luana Piovani reage a comentário de Claudia Raia - Reprodução/Instagram

Luana Piovani revela como está a relação com Pedro Scooby

Recentemente, a atriz Luana Piovani conversou um pouco com os seguidores a respeito de diversos assuntos. Em seus stories no Instagram, a artista abriu uma caixinha de perguntas e selecionou algumas dúvidas do público para esclarecer.

Sempre muito sincera, Luana não fugiu de questões envolvendo sua vida pessoal, incluindo perguntas sobre a convivência com Pedro Scooby, seu ex-marido. O ex-casal, marcado por conflitos envolvendo alfinetadas da atriz nas redes sociais, anunciou publicamente o divórcio em 2019, após 8 anos de união.

Juntos, eles tiveram três filhos. Agora, Luana Piovani abriu o jogo e contou como está atualmente a relação com o surfista; confira detalhes!

Leia também: Luana Piovani responde sobre fase solteira: 'Um exercício'