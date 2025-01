Luana Piovani responde sobre fase solteira: 'Um exercício'

A atriz Luana Piovani abriu uma caixinha de perguntas nos Stories do Instagram e um internauta quis saber sobre sobre sua vida amorosa

A atriz Luana Piovani decidiu abrir uma caixinha de perguntas nos Stories do Instagram nesta quarta-feira, 15, para responder algumas curiosidades dos seus seguidores e, dentre as perguntas,um internauta quis saber sobre sua vida amorosa.

"Como está a vida de solteira?", quis saber a pessoa. "Um exercício de força e inteligência", respondeu ela. Outra pessoa quis saber se ela sente falta de ter alguém para compartilhar a vida. "Cara, tenho 2 filhos pequenos que moram comigo e 3 para administrar. Ainda não dá para sentir que não está tudo compartilhado", respondeu ela.

Vale lembrar que a atriz é mãe de Dom, de 12 anos, fruto de seu antigo casamento com Pedro Scooby . O menino decidiu retornar ao Brasil para morar com o pai e a madrasta, Cintia Dicker, no Rio de Janeiro. Ela também é mãe dos gêmeos Bem e Liz, de 8 anos, que continuam vivendo com a atriz em Portugal.

Stories de Luana Piovani

Luana Piovani dá opinião sobre homens brasileiros

Recentemente, Luana Piovani deu sua opinião sobre os homens brasileiros e revelou que não conseguiu beijar ninguém. "Não peguei ninguém, né? Maravilhoso. Achei que fosse vir para o Brasil, mas está tudo certo, é isso aí: encaçapar, né, boys? Achei que ia chegar com o rodo e passar na cara da 'macharada' toda, mas olha só... realmente, os melhores boys são gays. Os que não são gays estão velhos e acabados. E os que são visualmente interessantes? Tudo boy lixo", disse ela.

Em seguida, ela afirmou que não sente saudades de morar no Brasil. "Daí você vê que não tem saudade nenhuma. Quando chegar em Portugal, vai estar um frio", concluiu a atriz.

