Luana Piovani revela como está a relação com o ex-marido, Pedro Scooby

A atriz Luana Piovani abriu o jogo e contou como está atualmente a relação com o ex-marido, Pedro Scooby, pai de seus três filhos

A atriz Luana Piovani separou um tempo nesta quarta-feira, 15, para conversar com os seguidores a respeito de diversos assuntos. Em seus stories no Instagram, a artista abriu uma caixinha de perguntas e selecionou algumas dúvidas do público para esclarecer.

Sempre muito sincera, Luana não fugiu de questões envolvendo sua vida pessoal, incluindo perguntas sobre a convivência com Pedro Scooby, seu ex-marido. O ex-casal, marcado por conflitos envolvendo alfinetadas da atriz nas redes sociais, anunciou publicamente o divórcio em 2019, após 8 anos de união.

Juntos, eles tiveram três filhos: Dom, de 12 anos, e os gêmeos Bem e Liz, de 9. Agora, Luana Piovani abriu o jogo e contou como está atualmente a relação com o surfista. De acordo com a famosa, os dois se dão bem, mas ainda possuem questões a serem resolvidas judicialmente.

"Nossa relação pessoal está maravilhosa, porém ainda existem os processos. Mordaça. Eu quero que o tribunal brasileiro seja responsável pelas responsabilidades parentais…", declarou ela, sem entrar em detalhes. Em seguida, a atriz também comentou sobre a decisão do primogênito em morar com o pai no Brasil.

Em 2024, Dom, que até então residia com Luana Piovani em Portugal, pediu para morar com Pedro Scooby e a madrasta, Cintia Dicker, no Rio de Janeiro. Apesar de não concordar muito com a escolha do herdeiro, a artista permitiu que ele se mudasse para a residência do pai.

"Morar longe do filho, acostuma? Dói menos com o tempo? Sente-se injustiçada?", quis saber um internauta. Luana, então, respondeu: "A gente se acostuma com tudo, o tempo é o senhor de tudo. Injustiça? Não. Amor gigante materno que permite seu filho fazer uma escolha amorosa".

Luana Piovani fala sobre relação com o ex, Pedro Scooby - Reprodução / Instagram

Por que Luana Piovani e Pedro Scooby terminaram?

Recentemente, o antigo relacionamento entre Luana Piovani e Pedro Scooby ficou entre os assuntos mais comentados da web após internautas resgatarem uma declaração da atriz sobre o fim da união entre eles. Os dois ficaram juntos por cerca de 8 anos e anunciaram publicamente o divórcio em 2019.

O comentário de Luana esclarecendo o verdadeiro motivo da separação aconteceu durante a série documental do surfista 'A Vida É Irada, Vamos Curtir!', produzida pela Globoplay em 2022. Na obra, a famosa abriu o jogo e revelou que decidiu terminar a relação após Pedro cometer um erro envolvendo a residência onde moravam; confira detalhes!

