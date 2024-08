Luana Piovani dá opinião sincera sobre exposição da intimidade de Sabrina Sato

Sincera como sempre, Luana Piovani faz comentário inesperado após descobrir detalhe sobre a vida íntima de Sabrina Sato e Nicolas Prattes

Na última quarta-feira, 14, Luana Piovani surpreendeu ao usar as redes sociais para comentar sobre a exposição da vida íntima de Sabrina Sato e Nicolas Prattes. Após o ator revelar detalhes sobre a frequência das relações com a apresentadora, Piovani não hesitou em expressar sua opinião sobre a situação com seus seguidores.

Para quem não acompanhou, Nicolas Prattes abriu o jogo sobre sua intimidade com a apresentadora durante sua participação no programa comandado por Sabrina Sato e Marcelo Adnet no GNT: "No início do namoro, quantas vezes por semana você faz sexo?”, dizia a questão, que acabou caindo para o ator em uma dinâmica.

Nicolas não hesitou em revelar detalhes surpreendentes sobre sua vida íntima com a namorada: "Considerando que a gente se vê sete dias na semana. Se vendo de segunda a segunda, início de namoro, umas 50 vezes. Olha só, 24 horas por dia, de segunda a segunda, de férias, sem fazer absolutamente nada", contou e caiu na risada.

Sincera como sempre, Piovani não escondeu sua reação e foi às redes sociais para opinar após a revelação do casal. Embora não tenha comentado sobre a frequência das relações, ela achou a exposição desnecessária: “Está na moda, né? Eu mais uma vez vou pular a trend. Gosto do segredo das paredes”, afirmou a famosa.

Vale lembrar que essa não é a primeira vez que Luana Piovani comenta sobre a intimidade dos famosos. Sempre atenta ao que acontece com as celebridades, ela recentemente causou ao fazer um comentário inusitado sobre os rumores envolvendo a vida amorosa e a intimidade da cantora Sandy, que costuma ser bastante discreta sobre o assunto.

Isso porque a artista foi alvo de boatos de que estaria vivendo um affair com um médico atraente chamado Pedro Andrade. Em resposta, Luana relembrou uma declaração antiga de Sandy: “Só consigo pensar na Sandy agora se divertindo. Lembra da única declaração polêmica dela sobre o 'cool'? Só eu pensei nisso", disse ela.

Luana Piovani comenta relação dos filhos com a madrasta:

Apesar de não revelar detalhes de sua intimidade, Luana Piovani costuma falar sobre sua família nas redes sociais. Em seu Instagram oficial, a famosa abriu uma caixinha de perguntas e respondeu algumas dúvidas sobre sua vida pessoal enviadas por internautas, inclusive, sobre a relação dos filhos com a madrasta, a modelo Cintia Dicker.