Luana Piovani faz comentário inesperado após rumores sobre Sandy

Luana Piovani comenta sobre os rumores de que Sandy estaria vivendo um novo affair e relembra declaração antiga da cantora

A atriz Luana Piovani surpreendeu ao fazer um comentário inusitado ao ver os rumores envolvendo a vida amorosa da cantora Sandy. Nesta semana, a filha de Xororó foi alvo de boatos de que estaria vivendo um affair com um médico bonitão, chamado Pedro Andrade. Com isso, a atriz relembrou uma declaração antiga da cantora.

Em um post no Instagram, Piovani comentou que ficou impressionada com a beleza do médico e relembrou quando Sandy deu uma declaração sobre relações íntimas em uma revista adulta. "Gente, será que esse boy tem irmão? Papagaio! Só consigo pensar na Sandy agora se divertindo. Lembra da única declaração polêmica dela sobre o 'cool'? Só eu pensei nisso", disse ela.

A referência de Piovani é sobre a antiga entrevista de Sandy na revista Playboy, quando ela foi questionada sobre o prazer na intimidade de um casal. "Falando de uma forma geral, eu acho que é possível ter prazer anal. Sim, porque é fisiológico. Não é todo mundo. Deve ser a minoria que gosta", afirmou ela em 2011.

Vídeo do médico Pedro Andrade

Os rumores sobre a vida pessoal da cantora Sandy tomaram conta da internet nesta semana após ela ter sido apontada como affair do médico Pedro Andrade - o que não foi confirmado ou negado por eles até o momento. Com isso, o nome do rapaz também está em alta na internet e momentos da vida dele estão viralizando. Desta vez, um vídeo dele deu o que falar!

O perfil Circo da Mídia no Instagram encontrou um vídeo de Pedro Andrade ouvindo a música A Lenda, da dupla Sandy & Junior, durante uma noite no karaokê com os amigos. Nas imagens, uma pessoa disse: “Querido, a música é pra você”. Então, Pedro reagiu com o gesto de fazer um coração com as mãos.

Além disso, o colunista Lucas Pasin, do Splash UOL, comentou que Sandy teria um perfil fake no Instagram, no qual interagia com Pedro Andrade em posts na rede social. Porém, a cantora não se pronunciou sobre a existência ou não do perfil falso.