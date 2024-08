Luana Piovani comenta relação dos filhos com Cintia Dicker: 'Rezo todo dia'

Mãe de 3 filhos com Pedro Scooby, Luana Piovani falou sobre o convívio dos herdeiros com a madrasta, Cintia Dicker, esposa do surfista

A atriz Luana Piovani tirou um tempo de sua terça-feira, 13, para bater um papo descontraído com os seguidores. Em seu Instagram oficial, a famosa abriu uma caixinha de perguntas e respondeu algumas dúvidas sobre sua vida pessoal enviadas por internautas.

Sem filtros, Luana não fugiu de questões envolvendo seu ex-marido, Pedro Scooby, e a modelo Cintia Dicker, esposa do surfista. Muito sincera, a artista abriu o coração e disparou elogios à madrasta de seus filhos.

"O que acha da relação de Cintia Dicker com seus filhos?", questionou um seguidor. Luana Piovani, por sua vez, relatou a ótima convivência dos herdeiros com a modelo. A atriz é mãe de Dom, de 11 anos, e dos gêmeos Bem e Liz, de 8, frutos de sua antiga relação com Scooby.

"Acho maravilhosa [a relação], rezo todo dia para Deus e para a Cintia. Hoje mesmo ela estava em um salão com a minha filha. Pessoa querida, cuidadosa, que cuida dos meus filhos, tenta não se meter nessa confusão minha com o Pedro, ela é maravilhosa", declarou a famosa.

E completou: "Sou muito grata a ela. E confesso que quando ela está por perto, eu fico bem mais tranquila". Vale lembrar que o primogênito de Luana reside atualmente com o pai e a madrasta no Rio de Janeiro.

A atriz, no entanto, segue morando em Portugal com os gêmeos do ex-casal, que até pouco tempo estavam no Brasil curtindo as férias escolares ao lado de Scooby. Além de Dom, Bem e Liz, o surfista também é pai da pequena Aurora, de 1 aninho, fruto de seu casamento com Cintia.

