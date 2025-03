Lorena Maria diverte os fãs ao mostrar posição em que o filho dorme

A influencer Lorena Maria decide mostrar momento divertido do filho, Rás, de apenas um mês, fruto de seu relacionamento com MC Daniel

A empresária Lorena Maria decidiu compartilhar com os seus seguidores no Instagram um reigstro inusitado do primogênito, Rás, de apenas um mês, dormindo. Isso porque nesta quarta-feira, 19, o bebê, fruto do relacionamento da influencer com MC Daniel, apareceu com as pernas e os bracinhos pendurados enquanto cochilava tranquilamente no colo da mãe.

"Essa é a nova posição do 'muso', porque se eu não deixar ele assim, ele vai chorar muito. Tem que deixar do jeito que ele quiser ficar e toda hora ele quer mudar. Aí, ele chora e se não muda, o 'bagulho' fica doido", divertiu-se.

A noiva de MC Daniel já havia contado que o filho deles escolhe posições diferenciadas para dormir, mas que só aceita permanecer próximo da barriga da mãe enquanto durante as suas sonecas.

Lorena Maria mostra posição divertida em que o filho, Rás, dorme pic.twitter.com/XLAefYXZ2G — CARAS Brasil (@carasbrasil) March 19, 2025

Lorena Maria e MC Daniel celebram o mesversário do filho com tema inspirado em 'Harry Potter'

Nesta terça-feira, 18, Rás, filho de Mc Daniel e Lorena Maria, completou um mês de vida e ganhou uma festa temática.

Para a ocasião, os papais decidiram celebrar com uma festa temática de Harry Potter. O pequeno surgiu com um uniforme da famosa escola de magia de Hogwarts, e Lorena e Daniel também entraram na brincadeira e se vestiram com roupas e acessórios da famosa saga. Confira!

