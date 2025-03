Jojo Todynho exibe boa forma com roupa de treino e manda recado: 'Acorda'

Em suas redes sociais, Jojo Todynho surgiu de roupa de treino para mostrar a evolução do seu corpo e também mandou um recado direto

Em suas redes sociais, Jojo Todynho sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 30 milhões de seguidores.

Nesta sexta-feira, 21, a cantora surgiu com um conjunto de treino formado por um top e uma calça legging na cor branca. A famosa já perdeu mais de 80 kg após realizar a cirurgia bariátrica e mudar os seus hábitos de vida. "Com lookinho para ir treinar, já coloquei minhas meias de compressão", disse ela.

Em seguida, Jojo aproveitou para mandar um recado bem direito para os seguidores. "Deixa eu falar uma coisa para vocês. De balada em balada, de resenha em resenha, amigo em amigo, vai chegar os 30, não tem um patrimônio, não adquiriu conhecimento, está procrastinando, não está fazendo nada, não conquistou nada. O que é isso? Acorda para a vida, amor", começou ela.

Para concluir, ela deu um importante conselho. "O tempo está passando e você está ficando, nada conquistando. Até quando vai ficar dentro da casa da sua mãe enchendo a po*** do saco? Porque mamãe ama, mamãe cuida, mas mamãe também quer viver a vida dela. Está marmanjo e aí? Dá um choque na sua realidade e começa porque o ano está voando. Bora", finalizou.

Amor

O amor está no ar para Jojo Todynho! A influenciadora digital e cantora, que está vivendo uma das melhores fases de sua vida, aproveitou a noite de quinta-feira, 20, para sair com o namorado. A artista assumiu publicamente a relação com o policial militar Thiago Gonçalves em fevereiro deste ano, no dia de seu aniversário.

Por meio das redes sociais, Jojo publicou alguns registros do passeio ao lado do amado. Esbanjando alegria, o casal posou sorridente e em clima de romance para a câmera durante o clique especial.

Para a ocasião, a famosa escolheu um vestido de uma manga em tom de nude e complementou o look com joias na cor prata. A peça justíssima ressaltou as curvas de Jojo Todynho, que tem se dedicado bastante com dietas e exercícios físicos para atingir o corpo que deseja.

