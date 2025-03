MC Daniel diz que filho dorme igual a ele; Entenda

Em vídeo, MC Daniel compartilha momento fofo ao mostrar seu filho dormindo no colo de Lorena Maria da mesma forma que ele dorme

Nesta quarta-feira, 19, MC Daniel apareceu em suas redes sociais para compartilhar um momento fofo com seu filho Rás. O pequeno, que completou um mês de vida recentemente, é fruto do relacionamento do cantor com Lorena Maria. No vídeo, Daniel mostrou o bebê dormindo no colo da influenciadora e comentou, de forma divertida, que ele descansa do mesmo jeito que o pai.

“Como é que pode meu filho dormir de boca aberta, igual eu!” , disse o artista, rindo logo em seguida.

Depois de comentar sobre a semelhança no jeito de dormir, MC Daniel falou sobre as preferências de seu filho quando se trata de descanso. “A posição que ele mais gosta é assim, como se ele estivesse na sua barriga ainda”, disse o cantor, dirigindo-se a Lorena.

A influenciadora, por sua vez, completou, enquanto fazia carinho no seu filho: “Ele ama ficar assim. Os pezinhos todos amassadinhos aqui embaixo, quando tinha espaço, né”.

Confira as fotos de Rás dormindo:

MC Daniel diz que filho dorme de boca aberta que nem ele! - Foto: Reprodução/Instagram

Rás gosta de dormir como "se ele estivesse na sua barriga ainda" - Foto: Reprodução/Instagram

MC Daniel revela que filho não tem babá

O cantor MC Daniel usou as redes sociais na última quarta-feira, 12, para falar sobre os primeiros dias de vida do filho, o pequeno Rás, que é fruto de seu relacionamento com a influenciada Lorena Maria. Ele contou que decidiram não ter babá e optaram por assumir integralmente os cuidados com o bebê.

"Nós decidimos por não ter babá neste início para nós mesmos cuidarmos dele e aprendermos juntos a sermos mãe e pai. Não dá para romantizar, é difícil, mas vale a pena. Tudo o que você mesmo cuida, você ama mais", contou ele.

