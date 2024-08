Lívia Andrade resgata item para homenagear Silvio Santos na Globo: 'Guardo'

Em homenagem para Silvio Santos no 'Domingão com Huck', da Globo, Lívia Andrade resgata roupa que usou ao lado do apresentador

Durante anos ao lado de Silvio Santos aos domingos na televisão, Lívia Andrade, agora na Globo, participou da homenagem para o ex-patrão no Domingão Com o Huck e deu um toque especial ao resgatar um item que usou ao lado do comunicador.

Neste domingo, 18, dia em que aconteceu o enterro do dono do baú, a atração de Luciano Huck foi ao vivo e a loira relembrou um look que colocou no Programa Silvio Santos: um vestido branco e sandálias da mesma cor.

Os fãs da apresentadora logo notaram a repetição da roupa e ela confirmou. "Sim, esse vestido é aquele vestido, o vestido, a sandália também, guardo várias coisas de lembrança, daqueles bons tempos", declarou Lívia Andrade ao revelar que guardou vários itens de sua época no SBT.

Neste sábado, 17, ao saber da morte de Silvio Santos, a ex-funcionária do SBT prestou uma homenagem para ele e desabafou sobre a oportunidade que teve de conviver durante bastante tempo com ele.

a livia andrade usando o vestido branco que ela usou no último programa que fez com o silvio santos 😭 #domingãopic.twitter.com/cWSElxGXRm — edu (@lognlerwanz) August 18, 2024

Enterro de Silvio Santos aconteceu para amigos e familiares

Seguindo o pedido de Silvio Santos, a família realizou o enterro do comunicador no cemitério Israelita do Butantã, em São Paulo, neste domingo, 18. Após uma cerimônia judaica, o corpo foi levado na companhia de um rabino para o sepultamento.

O momento do último adeus foi restrito somente para pessoas bem próximas e os fãs puderam fazer homenagens na porta do cemitério. A escolha do último adeus ser feita dessa maneira foi feita pelo próprio dono do baú ainda em vida.

"Ele gostava de ser celebrado em vida e gostaria de ser lembrado com a alegria que viveu. Ele nos pediu para que respeitássemos o desejo dele. E assim vamos fazer. Por este motivo, pedimos a compreensão de todos vocês. De guardar na memória tudo de bom que ele fez e de tantas alegrias que ele nos trouxe ao longo dos anos. Ele foi muito feliz com tudo que fez. E sempre fez tudo do fundo do seu coração. Ele amou o Brasil e os brasileiros. Com muito carinho e respeito a todos vocês, Família Abravanel", disseram na carta.

A morte de Silvio Santos foi anunciada neste sábado, 17, pela rede social do SBT. A causa do falecimento, segundo um boletim médico do hospital broncopneumonia após infecção por influenza e a partida teria sido neste sábado, 17, às 4h50 da manhã.

"O Hospital Israelita Albert Einstein confirma com pesar o falecimento de Senor Abravanel, o Silvio Santos, aos 93 anos de idade, no dia de hoje, 17 de agosto de 2024, às 4h50, em decorrência de broncopneumonia após infecção por influenza (H1N1). O hospital se solidariza com a família e todos que sofrem com a perda", divulgaram.