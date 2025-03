Cantora Lexa retorna aos treinos após perda da filha

A cantora Lexa mostrou em suas redes sociais que retornou aos treinos após a perda da filha Sofia, fruto do seu relacionamento com Ricardo Vianna

Em suas redes sociais, Lexa sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 21 milhões de seguidores. Recentemente, a cantora passou por um momento bem difícil. A artista estava grávida de Sofia, sua primeira filha com Ricardo Vianna.

Ao ser internada para tratar uma pré eclâmpsia, Lexa precisou passar por uma cesárea de emergência. Sofia nasceu prematura no dia 2 de fevereiro e morreu três dias depois.

Após enfrentar o seu luto, a famosa tem tentado retomar a vida aos poucos. Lexa aproveitou uma viagem para a África do Sul ao lado do noivo e também já voltou ao trabalho.

Nesta segunda-feira, 17, Lexa mostrou que retomou os treinos na academia e posou com um conjunto de top e calça legging na cor preta. "Olha quem voltou a treinar", escreveu ela.

Puerpério

A cantora Lexa e o noivo, o ator Ricardo Vianna, aproveitaram alguns dias de descanso na África do Sul. Na quarta-feira, 12, a artista compartilhou alguns cliques da viagem e refletiu sobre a experiência de lidar com o puerpério e a dor da perda de sua filha, Sofia, que faleceu três dias após o nascimento, em decorrência de um parto prematuro.

"Viajar faz bem para a alma, né? Quantas vezes eu fechei os olhos e conversei com a minha pequenininha... Eu sempre procurava a estrela mais brilhosa e começava a me declarar. Passar pelo puerpério sem a minha bebê não foi fácil, olhar para o meu corpo e ver as cicatrizes que ficaram sem a maior recompensa é muito duro", iniciou ela na legenda da publicação.

"Foram dias especiais, onde eu mais sorri do que eu chorei… Então valeu a pena! Agora é voltar aos poucos e fazer o que eu amo. Quero agradecer imensamente todas as palavras de acolhimento e amor que venho recebendo! Deus abençoe muito vocês!", complementou.

