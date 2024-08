Letícia Colin abre o jogo sobre papel em remake de Vale Tudo

Durante coletiva de Os Outros 2, Letícia Colin comenta sobre personagem em nova novela das seis da Globo e não descarta possibilidade de estar em Vale Tudo

O remake de Vale Tudo, que será lançado em 2025 como parte da comemoração de 60 anos da Globo, tem gerado curiosidade no público pelas escalações e possíveis mudanças de enredo. Durante coletiva de Os Outros 2, Letícia Colin (34), uma das possibilidades levantadas para viver Heleninha Roitman na adaptação, contou que não descarta a possibilidade de interpretar a personagem marcada na história da TV brasileira.

Com nova personagem na segunda temporada de Os Outros, a atriz aproveitou o evento de lançamento para afirmar ser uma grande fã de Renata Sorrah (77), veterana que deu vida à Heleninha na versão original da novela. "Eu me orgulho de ter Vale Tudo na nossa história e sou uma fã desbragada de Renata Sorrah. Eu a acho uma das maiores".

"Juro, eu copio ela, sabe? Mergulho muito no trabalho dela. Assisto tudo o que ela faz, vou ao teatro. Ela é uma pessoa que está sempre fazendo teatro, está sempre buscando se misturar com grupos de teatro. Então, ela me inspira muito como artista, como tudo", compartilhou Collin.

Atualmente, a intérprete se prepara para iniciar as gravações da próxima novela das seis da Globo, Garota do Momento, mas não negou possibilidade de se tornar parte do elenco de Vale Tudo. "Seria a maior honra, assim, e a coisa mais difícil depois de Os Outros. Mas acho que não é uma escolha que está nas minhas mãos, né?", disse.

Sobre o papel em Garota do Momento, novela que terá como pano de fundo o fim da década de 1950, Collin revelou: "É uma personagem linda e uma novela de época. Mudei de visual para novela, fiquei loira. Ela vai ter um platinadão, visual de Marilyn [Monroe]".

Os Outros

Em Os Outros, Letícia Colin vive a personagem Raquel, corretora casada com Paulo (SergioGuizé) e dona de uma linda mansão ao lado da casa do vilão Sérgio (EduardoSterblitch). A série é um sucesso desde a primeira temporada — e a atriz contou que já assistia à história antes de ser escalada para a nova fase da história.

"Sou fã da primeira temporada, mas muito, muito, muito, muito fã. E eu tenho uma responsabilidade altíssima, né? Tem que manter o alto nível", explica. Letícia disse, ainda, que o começo de seu trabalho na série foi difícil por ser fã: "No início é muito difícil, porque é difícil você chegar perto do ídolo. A série, para mim, como esse organismo, esse trabalho dramatúrgico, ela era o ídolo, um mito. Mas depois a gente vai entrando, a galera acolhendo muito. São amigos e pessoas em quem confio muito trabalhando", completou.

Quanto à personagem, a artista define Raquel como uma mulher complexa e cheia de desejos."Acho que o desejo é o que faz a gente humana, né? Se deseja passear, se deseja mudar de roupa, se deseja beijar alguém, se deseja aprender, se deseja ficar em casa. Isso é o que modifica ou não muda as coisas. E ela deseja muito, é quase como se não fosse dar conta. A vida dela não tem espaço para tanto desejo", refletiu.