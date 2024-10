Leticia Cazarré fica indignada e revela que não tem babás diariamente

Após postar um vídeo sobre sua rotina, Leticia Cazarré fica indignada com críticas e revela que só tem babá no fim de semana; veja o que aconteceu

A esposa do ator Juliano Cazarré, a stylist Leticia Cazarré, ficou indignada ao ver alguns comentários julgando sua rotina e de sua família com seis filhos. Nesta quinta-feira, 03, a bióloga gravou stories esclarecendo e rebatendo as críticas que recebeu ao postar um vlog de um dia com exame.

A mulher do artista global então falou que leu pessoas julgando que ela tem a rotina que tem por ter várias babás. Leticia Cazarré, que já havia falado quantos funcionários a ajudam em casa, então esclareceu que só tem uma babá e apenas aos finais de semana. Ou seja, de segunda a sexta ela e o marido que cuidam dos seis herdeiros.

"Como é que as pessoas fazem comentários com a maior certeza do mundo sem saber como é a vida do outro? Então assim, eu coloquei um vlog da família, de um dia que eu fui fazer um exame de amamentação, qual é o meu objetivo com esse vlog? Dois objetivos: um, produzir conteúdo sobre a minha família, mostrar um pouco como é a nossa rotina, pro pessoal que sempre pede, que gosta de acompanhar... segundo, conscientizar as mulher, eu tenho uma amiga muito querida, uma amiga de infância, que tá com câncer de mama, agora, nesse exato momento, fazendo um tratamento super difícil, tá precisando de apoio... queria conscintizar as pessoas e olha os comentários que aparecem", começou esclarecendo sobre o propósito do vídeo.

"Primeiro, a pessoa nem sabe se eu tenho babá, segundo, ela nem sabe se eu tenho mais de uma, como é que ela pode dizer que eu tenho babás? Não, eu não tenho babá durante a semana, eu cuido dos meus filhos, eu e o meu marido, na sexta noite chega a nossa babá folguista e fica o fim de semana, porque a gente é um ser humano, a gente precisa descansar e também ter momentos em família, ter momentos só eu e o meu marido e poder sair de casa e deixar um adulto responsável pela Guilhermina, enfim, por vários motivos a gente tem babá no fim de semana", explicou quando recebem ajuda com os filhos.

Em seguida, Leticia Cazarré se mostrou indignada com os comentários sobre fazer o exame por "não amamentar", sendo que ela amamenta o filho mais novo. "Da onde você tirou essa informação, meu amor? Eu amamento, todos os dias, de manhã, de tarde, de noite e de madrugada. Como é que você entra no meu Instagram e responde pra uma outra pessoa que eu não amamento? Você tá mentindo ou tá sendo muito leviana, que desinformação é essa? Pensa antes de falar", declarou indignada.

Nas última semanas, em sua rede social, Leticia Cazarré revelou quantos funcionários tem em sua casa. Mãe de seis crianças, sendo uma delas com uma doença rara, a stylist surpreendeu ao mostrar como lida quando está com a maioria dos herdeiros doentes.

