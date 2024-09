Leticia Cazarré fala sobre estar com cinco dos seis filhos doentes: 'Preocupa'

Mãe de seis filhos com Juliano Cazarré, Leticia Cazarré fala sobre estar com a maioria doente e Maria Guilhermina internada

A esposa do ator Juliano Cazarré, a stylist Leticia Cazarré, revelou nesta terça-feira, 17, em sua rede social como faz para administrar quando está com a maioria de seus filhos doentes. Mãe de seis crianças, de idades diferentes, ela postou suas anotações para mostrar como se organiza.

No topo da lista apareceu a pequena Maria Guilhermina, de dois anos, que está internada, em seguida vieram os outros herdeiros com febre e outros sintomas de virose. O único que não apresenta questões de saúde é Inácio, de 11 anos.

"Tudo o que agora te preocupa cabe dentro de um sorriso, esboçado por amor de Deus”, refletiu Leticia Cazarré ao exibir suas anotações sobre o que cada um de seus cinco de seis filhos têm.

Vale lembrar que além de Maria Guilhermina, que nasceu com uma condição rara no coração, conhecida como Anomalia de Ebstein, a stylist e o ator Juliano Cazarrésão pais de Vicente, de 14 anos, Inácio, de 11, Gaspar, de cinco, Maria Madalena, de três, e Estêvão, de seis meses.

Leticia Cazarré revela se deseja aumentar a família

A influenciadora digital e stylist Leticia Cazarré abriu o coração e revelou se deseja aumentar ainda mais a família ao lado do marido, o ator Juliano Cazarré. Juntos desde 2009, os dois são pais de seis filhos: Vicente, Inácio, Gaspar, Maria Madalena, Maria Guilhermina e Estêvão.

Sempre muito ativa nas redes sociais, Leticia abriu uma caixinha de perguntas em seu Instagram oficial para conversar um pouco com os seguidores. Ao longo do bate-papo, ela contou como concilia a maternidade com a carreira profissional e explicou que possui uma rede de apoio para ajudá-la com as crianças.

Ao ser questionada por uma internauta se pretende ter mais filhos, ela contou que a chegada de um novo herdeiro será bem-vinda. "Se Deus quiser, sim", afirmou Leticia Cazarré. Em seguida, a esposa de Juliano revelou que nem toda gravidez foi planejada; confira mais detalhes!