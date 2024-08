Leona Cavalli revela como lida com as redes sociais: 'Nem sempre é fácil'

Em entrevista ao programa Desconecta Rio, da TV CARAS, a atriz Leona Cavalli fala sobre sua relação com as redes sociais e exalta importância da arte

A atriz Leona Cavalli (54) é a mais nova convidada da primeira temporada do programa Desconecta Rio, da TV CARAS. Durante o bate-papo, em clima total de descontração, a artista revela como lida com as redes sociais: "Nem sempre é fácil".

Com uma carreira consolidada no audiovisual brasileiro, Leona Cavalli também é bastante atuante nas redes sociais, contando com mais de 1 milhão de seguidores no Instagram. A atriz declara que usa os ambientes digitais para conversar com seus seguidores e admiradores do seu trabalho. Ela relembra que começou a postar vídeos de desabafo e eles começaram a repercutir bastante.

"Não tem como ignorar, é uma forma de comunicação com as pessoas. Dar essas mensagens, surgiu muito naturalmente, porque na época da pandemia eu gravei uns vídeos para mim mesmo, como estudo, ai eu parei e as pessoas falaram: 'Você tem que voltar'. Toda vez que eu penso em não gravar esses vídeos diariamente, as pessoas reclamam", confessa.

Apesar de ser muito reservada com relação a sua vida pessoal, Leona Cavalli menciona que gosta de usar as redes sociais para se comunicar com os seus admiradores, mas ela reforça que não é totalmente ligada com as redes, ela usa para desabafar e se aproximar com seu público, mas sabe quando é necessário se desconectar.

"É bom ter essa rede, mas eu não fico o tempo ligada, eu sempre procuro ter um equilíbrio, nem sempre é fácil, mas só que quando eu entro em uma gravação ou teatro, eu tenho que desligar o celular", declara.

A atriz confessa que sua prioridade não são as redes sociais, mas sim a arte. Leona compartilha que em seu trabalho, com a arte, que ela relaxa e se conecta consigo mesma: "A arte é esse lugar, de repente, você não precisa estar na natureza para ter um espaço criativo, o mundo sem arte, para mim seria impossível, imagina que dureza, que sofrimento", finaliza Leona Cavalli.

