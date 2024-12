Nas redes sociais, a atriz Laura Neiva reuniu registros em família para agradecer pelas conquistas que teve no ano de 2024; confira

Neste domingo, 22, Laura Neiva usou as redes sociais para fazer um balanço sobre o ano de 2024 e agradecer pelas conquistas em família. Em seu perfil oficial no Instagram, a atriz reuniu momentos ao lado do marido, Chay Suede, e dos filhos, Maria, de 4 anos, e José, de 3 anos de idade, além de posar grávida da caçula, Ana.

"2024 foi um ano cheio de desafios e uma nova chegada super especial na família. Foram várias marcas pelo caminho com momentos importantes que eu consegui aproveitar sempre da melhor forma, ao lado de quem eu amo. E você, como aproveitou o seu tempo?", escreveu Laura na legenda da publicação.

Nos comentários, não faltaram elogios à família. "Família linda!", disse uma seguidora. "Amo muito essa família", declarou outro. "Família abençoada", ressaltou mais um.

Laura Neiva exibe vídeo encantador de chegada da filha caçula

Alerta fofura! No último dia 9, Laura Neiva movimentou as redes sociais ao relembrar a chegada da filha caçula, Ana, em casa. A pequena é fruto do casamento da artista com Chay Suede, e veio ao mundo no dia 8 de novembro.

Em seu perfil oficial no Instagram, a atriz exibiu os primeiros momentos de interação da bebê com os irmãos mais velhos, Maria, de 4 anos de idade, e José, de 3 anos. "1 mês de Ana em nossas vidas. Obrigada tio Guigui pelo registro e pra todo mundo que preparou nossa casa com tanto carinho pra chegada da neném", escreveu Laura na legenda da publicação.

Nos comentários, os fãs não economizaram nos elogios. "É tão poético que parece filme!", declarou uma seguidora. "Que fofura! Parabéns à Ana e essa família linda!", disse outra. "Me emocionei aqui. Que lindoo", confessou mais uma. Confira o vídeo!

