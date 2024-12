Celebrando o primeiro mês de vida da filha mais nova, Laura Neiva deixou os seguidores derretidos com registro da pequena chegando em casa

Alerta fofura! Nesta segunda-feira, 9, Laura Neiva movimentou as redes sociais ao relembrar a chegada da filha caçula, Ana, em casa. A pequena é fruto do casamento da artista com Chay Suede, e veio ao mundo no dia 8 de novembro.

Em seu perfil oficial no Instagram, a atriz exibiu os primeiros momentos de interação da bebê com os irmãos mais velhos, Maria, de 4 anos de idade, e José, de 3 anos. "1 mês de Ana em nossas vidas. Obrigada tio Guigui pelo registro e pra todo mundo que preparou nossa casa com tanto carinho pra chegada da neném", escreveu Laura na legenda da publicação.

Nos comentários, os fãs não economizaram nos elogios. "É tão poético que parece filme!", declarou uma seguidora. "Que fofura! Parabéns à Ana e essa família linda!", disse outra. "Me emocionei aqui. Que lindoo", confessou mais uma.

Assista ao vídeo:

Laura Neiva se derrete ao comemorar o aniversário do filho

Laura Neiva encantou os seguidores das redes sociais ao comemorar o aniversário de seu filho, José. O menino, fruto de seu casamento com o ator Chay Suede, completou três anos no último dia 17.

Para comemorar a data especial, a atriz compartilhou em seu perfil oficial no Instagram uma sequência de cliques inéditos do herdeiro. Nas imagens, José aparece fazendo caras e bocas, além disso, ele também surgiu fantasiado como o Homem-Aranha.

Ao dividir os cliques encantadores, Laura se declarou para o filho. "Meu amor, você me emociona com seu jeitinho tão carinhoso. Eu amo ser sua mãe, que orgulho eu tenho de você, meu bebê, que hoje completa 3 anos! Viver com você é meu melhor presente. Viva o Zezé! Te amo, mamãe", se derreteu a mamãe coruja na legenda.

Além de José, Laura Neiva e Chay Suede também são pais de Maria, de quatro anos, e Ana, que nasceu no dia 8 de novembro. No dia 10, A atriz publicou a primeira foto da herdeira e revelou seu nome e o dia do nascimento. O ator, que está no ar em 'Mania de Você', da TV Globo, também postou uma foto com a bebê e se declarou. "Ana nasceu, meu mundo tornou a começar. Você foi muito desejada, minha filha, seja bem-vinda. Te amo!", escreveu o intérprete do personagem Mavi.