Larissa Manoela relembra momentos importantes de janeiro: 'Só agradecer'

Em suas redes sociais, Larissa Manoela compartilhou fotos de diversos momentos especiais que viveu no mês de janeiro. Confira!

Em suas redes sociais, Larissa Manoela sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 54 milhões de seguidores.

Nesta sexta-feira, 31, a atriz aproveitou o último dia de janeiro para relembrar alguns momentos importantes que viveu durante o mês.

Em sua conta no Instagram, a famosa publicou fotos em que aparece na academia, trabalhando, na praia, fazendo ioga com o marido André Luiz Frambach, entre outros.

"Dia 9.715 de janeiro. Dump de tudo (e mais um pouco) que rolou nesse mês! Só agradecer e desejar para termos um fevereiro incrível", escreveu ela na legenda da publicação.

Pronunciamento

A atriz Larissa Manoela se pronunciou sobre os rumores envolvendo o seu nome na planilha de influencers que deu o que falar na internet nesta semana. Ela falou sobre o assunto por meio de um comunicado oficial feito por sua assessoria de imprensa.

A estrela desmentiu os rumores de que sua vida profissional estaria sendo cuidada por seu marido, o ator André Luiz Frambach. Ela garantiu que é responsável por seu próprio agenciamento artístico.

"Conforme anunciado amplamente na mídia há dois anos, Larissa Manoela é a gestora da sua própria carreira, tomando todas as decisões artísticas e comerciais. ALMF, empresa do ator André Luiz Frambach e também marido de Larissa Manoela, existe no mercado desde 2019. A produtora presta serviços de criação, desenvolvimento e captação de conteúdo para publicidade. Ela não atua no agenciamento da carreira da atriz e nunca desempenhou tal função. A ALMF, porém, presta alguns serviços para a atriz, como mediação entre a artista e marcas", escreveram.

