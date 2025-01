Larissa Manoela rompe o silêncio após seu nome ir parar em planilha de influencers

Equipe de Larissa Manoela emite comunicado oficial após rumores sobre o lado profissional da atriz por causa da planilha de influencers

A atriz Larissa Manoela se pronunciou sobre os rumores envolvendo o seu nome na planilha de influencers que deu o que falar na internet nesta semana. Ela falou sobre o assunto por meio de um comunicado oficial feito por sua assessoria de imprensa.

A estrela desmentiu os rumores de que sua vida profissional estaria sendo cuidada por seu marido, o ator André Luiz Frambach. Ela garantiu que é responsável por seu próprio agenciamento artístico.

"Conforme anunciado amplamente na mídia há dois anos, Larissa Manoela é a gestora da sua própria carreira, tomando todas as decisões artísticas e comerciais. ALMF, empresa do ator André Luiz Frambach e também marido de Larissa Manoela, existe no mercado desde 2019. A produtora presta serviços de criação, desenvolvimento e captação de conteúdo para publicidade. Ela não atua no agenciamento da carreira da atriz e nunca desempenhou tal função. A ALMF, porém, presta alguns serviços para a atriz, como mediação entre a artista e marcas", escreveram.

Tempo de desapegar

Em suas redes sociais, Larissa Manoela sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 54 milhões de seguidores. Na terça-feira, 14, a atriz mostrou um momento bem vida real em seu Instagram Stories e contou que ela e o marido André Luiz Frambach aproveitaram o dia para separar roupas e objetos para doação.

"Oi, gente. Vamos de vida real por aqui? Olha o meu estado. A gente tirou esse início de ano para resolver tudo da nossa vida profissional/pessoal. Essa semana a gente começou a fazer uma limpa geral em casa. A gente pegou essa semana para dar aquela reenergizada, desapegar daquilo que não faz mais sentido para a gente e doar algumas coisas. A energia circula de uma maneira. A gente está acabado no fim do dia de hoje porque hoje foi só nosso quarto. Agora a gente voltou lá e falou 'gente, que delícia, que paz'. É muito bom fazer isso", disse ela.

Em seguida, ela aconselhou seus fãs a fazerem o mesmo. "Coloquem a vida de vocês em ordem já logo no primeiro mês do ano, tanto do âmbito profissional quanto do pessoal. E saúde também porque hoje a gente começou o dia indo na edocrinologista levar nossos exames de sangue, depois a gente já voltou aqui para a casa e foi fazer a função. Passamos o dia todo aqui dentro de casa e assim vai ser até o final da semana".

Por fim, Larissa ainda posou com o marido e afirmou que estava cansada, mas muito feliz com a missão cumprida.

