Larissa Manoela separa roupas e objetos para doação: 'É muito bom'

A atriz Larissa Manoela mostrou em suas redes sociais que aproveitou o dia para separar algumas roupas e objetos para doação

Em suas redes sociais, Larissa Manoela sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 54 milhões de seguidores.

Nesta terça-feira, 14, a atriz mostrou um momento bem vida real em seu Instagram Stories e contou que ela e o marido André Luiz Frambach aproveitaram o dia para separar roupas e objetos para doação.

"Oi, gente. Vamos de vida real por aqui? Olha o meu estado. A gente tirou esse início de ano para resolver tudo da nossa vida profissional/pessoal. Essa semana a gente começou a fazer uma limpa geral em casa. A gente pegou essa semana para dar aquela reenergizada, desapegar daquilo que não faz mais sentido para a gente e doar algumas coisas. A energia circula de uma maneira. A gente está acabado no fim do dia de hoje porque hoje foi só nosso quarto. Agora a gente voltou lá e falou 'gente, que delícia, que paz'. É muito bom fazer isso", disse ela.

Em seguida, ela aconselhou seus fãs a fazerem o mesmo. "Coloquem a vida de vocês em ordem já logo no primeiro mês do ano, tanto do âmbito profissional quanto do pessoal. E saúde também porque hoje a gente começou o dia indo na edocrinologista levar nossos exames de sangue, depois a gente já voltou aqui para a casa e foi fazer a função. Passamos o dia todo aqui dentro de casa e assim vai ser até o final da semana".

Por fim, Larissa ainda posou com o marido e afirmou que estava cansada, mas muito feliz com a missão cumprida.

Processo

A atriz e cantora Larissa Manoela, de 24 anos, entrou com uma ação judicial contra a gravadora Deckdisc diante de um contrato vitalício assinado por seus pais, Silvana Taques e Gilberto Elias, quando ela era adolescente. O documento, que teria ocasionado o processo, inviabiliza que a artista grave com outras empresas por toda a sua vida.

O contrato foi assinado em 2012, quando Larissa tinha apenas 11 anos. O documento impede, por sua vez, que a artista retome a sua carreira musical de forma arbitrária, algo que inclui seus projetos futuros.

Para tentar se livrar do vínculo, Larissa e seus advogados entraram com um processo, que corre no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Ela alega que o contrato foi assinado pelos seus pais sem que ela tivesse ciência das cláusulas, visto que ainda era uma criança.

A artista diz que se surpreendeu ao saber que o acordo com a gravadora só seria quebrado caso ela viesse a falecer ou mediante o pagamento de uma multa altíssima.

Pelo vínculo, a empresa não precisa prestar contas sobre o dinheiro de arrecadação das músicas de Larissa nas plataformas digitais, em que acumula 200 mil ouvintes mensais. A artista não tem acesso às suas contas nessas plataformas e não grava canções desde 2019.

À Folha, a advogada de Larissa no caso, Patricia Proetti, confirmou o caso e detalhou que o contrato é “abusivo”: “Este contrato contém cláusula de caráter vitalício, o que é abusivo, além de ser omisso quanto à prestação de contas. Vale destacar que Larissa jamais teve acesso a relatórios financeiros e nunca recebeu valores provenientes deste contrato. Larissa tampouco vem usufruindo dos direitos oriundos das suas plataformas digitais, que hoje ficam totalmente restritas ao contratante, incluindo o acesso a todas essas mídias”, disse.

Leia também: Larissa Manoela entra em brincadeira que prevê gravidez