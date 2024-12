Juliette Freire participa da CCXP e dá beijo triplo. Veja!

Juliette Freire participou do primeiro dia do evento de cultura pop Comic Con, em São Paulo, e deu um beijo triplo em influenciadoras

Nesta quinta-feira, 5, Juliette Freire marcou presença na Comic Con Experience (CCXP), um dos maiores eventos de cultura pop do mundo.

A ex-BBB bateu um papo com os fãs no palco Creators e ainda protagonizou um momento bastante descontraído.

A famosa mostrou que não tem vergonha das câmeras e deu um selinho triplo nas influenciadoras Sofia Santino e Doarda, levando o público do local à loucura.

Trajetória brilhante

Quando o assunto é Big Brother Brasil, não tem como não se lembrar de Juliette Freire, a campeã do BBB 21, que completou 35 anos na terça-feira, 3. A personalidade da mídia celebra mais um ano de vida com uma trajetória marcada por superação até se tornar uma das maiores influenciadoras do Brasil; relembre alguns momentos da carreira da artista.

Natural de Campina Grande, Juliette é advogada e maquiadora. Desde a infância trabalhava para ajudar no sustento da família numerosa. Por alguns anos cursou Letras e se formou em Direito, tentando seguir o sonho de ser delegada, mas foi em janeiro de 2021 que sua vida mudou para sempre.

Juliette caiu no gosto do público durante sua passagem no BBB 21, apesar de não ter conquistado grande parte dos telespectadores nos primeiros episódios, com o tempo, ela se transformou na queridinha e a grande protagonista da edição.

Com seu jeito sincero, personalidade forte e com um coração acolhedor, Juliette conquistou o público ao se manter fiel a si mesma e aos seus ideais! Quando saiu do programa, ela ostentava mais de 23,5 milhões de seguidores no Instagram. Com isso, ela fez história ao quebrar recorde atrás de recorde se seguidores nas redes sociais e se tornou a participante mais seguida de todas as edições.

O discurso de vitória de Juliette, no BBB 21, também é um dos mais comentados da história. Com uma trajetória marcada por momentos conturbados, em muitos momentos do jogo, a ex-BBB ficou sem aliados.

